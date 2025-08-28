La zona medaglie si avvicina per l’Italia ai Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo. La nazionale italiana guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza ha vinto tutte le partite disputate fino ad ora in questa rassegna iridata giovanile che si sta svolgendo a Jiangmen, in Cina. Dopo aver chiuso al comando la fase a gironi, vincendo la Pool D, gli azzurrini hanno superato la Corea del Sud negli ottavi di finale. Dopo un giorno di riposo, l’Italia tornerà in campo venerdì 29 agosto alle ore 14.00 per affrontare Cuba nei quarti di finale. In caso di successo i nostri portacolori approderebbero in semifinale, con la possibilità quindi di giocarsi un posto sul podio iridato.

In semifinale l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Francia e Stati Uniti, mentre dall’altra parte del tabellone i due quarti sono Polonia-Repubblica Ceca e Cina-Iran.

Italia-Cuba: quarti di finale in diretta streaming

Nei quarti di finale dei Campionati del Mondo Under 21 l’Italia si troverà di fronte una delle sorprese di questa edizione. Infatti Cuba si era presentata al sorteggio dei gironi in ultima fascia, ma ha dimostrato di avere una squadra di buone qualità. La nazionale guidata dal coach Lian Sem Estrada Joa ha chiuso al terzo posto la Pool C, con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. I cubani hanno aperto con il 3-1 contro la Bulgaria, poi perso al tie-break contro la Repubblica Ceca e 0-3 contro il Giappone, per poi superare 3-0 il Brasile e 3-2 la Colombia.

Negli ottavi di finale Cuba ha sconfitto l’Egitto per 3-0. La nazionale cubana ha un buona tradizione ai Mondiali Under 21, visto che si tratta della quindicesima partecipazione nel torneo, in cui ha ottenuto per tre volte la medaglia d’argento, l’ultima nel 2017. Un avversario quindi da non sottovalutare per gli azzurrini, che dovranno essere bravi a tenere il ritmo del gioco. Il match tra Italia e Cuba sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

La vittoria negli ottavi contro la Corea del Sud

La sesta vittoria consecutiva ai Campionati del Mondo Under 21 degli azzurrini è arrivata negli ottavi di finale contro la Corea del Sud, superata nettamente con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-22, 25-15).

La squadra di Vincenzo Fanizza ha dominato il primo e terzo set, mentre è andata a tratti in difficoltà nel secondo, riuscendo comunque a rimanere lucida nel momento chiave. Il miglior realizzatore della partita è stato l’opposto azzurro Tommaso Barotto con tredici punti a referto, seguito dal compagno di squadra Manuel Zlatanov che ne ha realizzati dodici, mentre per la Corea del Sud il top scorer è stato Gyeong con dieci punti.