Nel primo giorno di riposo della Vuelta España si è consumata la rottura definitiva tra Juan Ayuso e la UAE Emirates. Gli attriti degli ultimi mesi e le difficoltà del corridore nel trovare spazio nelle gerarchie del team, hanno portato a una rescissione anticipata del contratto, che avrebbe dovuto legare le parti fino al 2028. L’addio tra Ayuso e la UAE non è stato certo una sorpresa, ma ha comunque fatto molto rumore nel mondo del ciclismo, soprattutto riguardo ai rapporti interni alla squadra. L’ex corridore Laurens ten Dam, oggi ct della nazionale femminile olandese, ha parlato in modo molto critico di Tadej Pogačar e del suo ruolo troppo predominante in seno alla UAE.

“È diventato più grande del team, questa è una ricetta per il disastro”, ha commentato ten Dam.

'Pogačar può decidere chi è il leader e nessuno lo contraddice'

Laurens ten Dam ha commentato quello che sta avvenendo in casa UAE Emirates nel podcast Live Slow, Ride Fast. L’ex corridore ritiene che la rottura tra Ayuso e la UAE sia dovuta al ruolo eccessivamente preminente di Pogačar, ormai capace di influenzare ogni movimento della squadra, anche più della stessa dirigenza. “Nessuno dovrebbe essere più grande della squadra. Penso alla cultura degli All Blacks. Se qualcuno è più importante della squadra, è inevitabile che si creino dei guai. E credo che sia quello che sta succedendo ora alla UAE”, ha commentato Laurens ten Dam.

Secondo ten Dam, negli ultimi mesi ci sono stati molti segni rivelatori di questa situazione. Durante il Giro d’Italia, Pogačar pubblicò un messaggio su Instagram dicendo che Del Toro era il futuro della squadra, nonostante la UAE fosse arrivata alla corsa rosa nominando Ayuso come leader.

“A quanto pare, dall’allenamento in quota, Pogačar può dire che Del Toro è il leader, e nessuno lo contraddice. Oppure ride con i suoi compagni di squadra quando Ayuso pedala 50 metri davanti al gruppo durante il ritiro perché vogliono raggiungere il loro wattaggio", ha commentato Laurens ten Dam.

'Tutti sono per Pogi perché altrimenti non corrono più'

L’ex corridore olandese ritiene che questa posizione così predominante di Pogačar stia influenzando eccessivamente tutto l’ambiente della UAE, contribuendo a mettere in un angolo quei corridori che non sono molto legati al campione sloveno.

“Tutti in squadra pensano: sono per Pogi, perché se non lo faccio, non corro più. Nessuno in squadra dirà a Pogi: 'Beh, Tadej, non è bello dire su Instagram che Del Toro è il leader'. Nemmeno un team manager lo dirà. Tadej è diventato più grande della sua stessa squadra, e questa è la ricetta per il disastro”, ha dichiarato Laurens ten Dam.