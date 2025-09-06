Sabato 13 settembre 2025 (le prime ore di domenica 14 in Italia) il mondo della boxe sarà testimone di un incontro storico: Canelo Álvarez, campione indiscusso dei pesi supermedi, affronterà Terence Crawford, uno dei pugili più tecnici e rispettati della sua generazione. Questo match, intitolato "Once In A Lifetime", si terrà all'Allegiant Stadium di Las Vegas e sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix.

Canelo re dei supermedi, Crawford rivale di lusso

Il messicano Saúl "Canelo" Álvarez è uno dei pugili più completi e riconosciuti a livello mondiale.

Con un record di 63 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi, di cui 39 per KO, Canelo ha conquistato titoli mondiali in diverse categorie di peso, dai superwelter fino ai massimi leggeri. Attualmente detiene le cinture WBA (Super), WBC, IBF, WBO, The Ring e TBRB dei pesi supermedi.

Nel maggio 2025, dopo la vittoria per decisione unanime contro William Scull, Canelo ha ufficializzato il suo prossimo incontro con Crawford, segnando l'inizio di una delle rivalità più attese della storia recente della Boxe. Una sfida che in molti definiscono il "match dell'anno" e che segnerà un capitolo importante nella carriera di entrambi i protagonisti.

Terence "Bud" Crawford è noto per la sua abilità tecnica sopraffina e per la capacità di adattarsi a qualsiasi stile di combattimento.

Con un record impeccabile di 41 vittorie e 0 sconfitte, di cui 31 per KO, Crawford ha conquistato titoli mondiali in quattro diverse categorie di peso, dai leggeri ai superwelter.

Per questo incontro, Crawford ha deciso di salire nella categoria dei pesi supermedi (168 libbre), un salto significativo rispetto alla sua precedente categoria di peso dei superwelter. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alla sua capacità di adattarsi a questa nuova divisione, Crawford ha mostrato un'impressionante trasformazione fisica, guadagnando massa muscolare e migliorando la sua resistenza.

Due stili a confronto

Canelo è noto per la sua potenza, la sua capacità di assorbire i colpi e la sua aggressività.

Il suo stile di combattimento si basa su un solido gioco di gambe e colpi potenti, spesso decisivi. Nella categoria dei supermedi e con l'avanzare dell'età il messicano ha però perso un po' della sua potenza e la sua ultima vittoria per ko risale ormai al novembre 2021, quando si laureò campione indiscusso dei supermedi battendo un ostico Caleb Plant.

D'altra parte, Crawford è un maestro della tecnica, con una straordinaria capacità di cambiare guardia e adattarsi alle circostanze del combattimento. La sua velocità e precisione lo rendono un avversario formidabile. Il salto di Crawford nella categoria dei pesi supermedi rappresenta una sfida significativa. Tuttavia, la sua preparazione fisica e il suo approccio strategico potrebbero consentirgli di competere efficacemente contro un avversario più pesante come Canelo.

Dove vedere il match

L'evento inizierà alle 15:30 ET (21:30 ora italiana) con gli incontri preliminari, seguiti dal main card alle 21:00 ET (03:00 ora italiana del 14 settembre). Il combattimento principale tra Canelo e Crawford è previsto intorno alle 23:00 ET (05:00 ora italiana). Questi gli altri incontri del cartellone principale:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. – Pesi superwelter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez – Titolo Interim WBC dei pesi supermedi

Mohammed Alakel vs. John Ornelas – Pesi leggeri

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams – Pesi superwelter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin – Pesi massimi

In Italia, l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix, disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere al proprio account Netflix e cercare "Canelo Álvarez vs. Terence Crawford" nella sezione dedicata agli eventi sportivi.