Nel corso dell’ultima giornata di Serie A, Adrien Rabiot ha segnato con un tiro da 29 metri. L’ultimo gol del Milan in Serie A da una distanza maggiore resta quello di Keisuke Honda, autore di una rete da 30 metri il 14 febbraio 2016 contro il Genoa. Lo riporta Opta, società di elaborazione di dati sportivi.

Il contesto del gol di Rabiot

Il centrocampista francese ha sorpreso il portiere avversario con un potente tiro da 29 metri, un gesto tecnico che ha attirato l’attenzione per distanza e precisione. Si tratta del gol più distante realizzato dal Milan in Serie A nell’ultimo decennio.

Il primato di Honda nel 2016

Il precedente record appartiene a Keisuke Honda, che il 14 febbraio 2016 segnò da 30 metri contro il Genoa. Quel gol resta il più lontano nella storia recente del club in campionato.

Secondo i dati forniti da Opta, il tiro di Honda da 30 metri nel 2016 è ancora il più lungo tra quelli realizzati dal Milan in Serie A negli ultimi dieci anni, superando di un metro quello di Rabiot.

Chi è Keisuke Honda

Keisuke Honda, nato a Settsu nel 1986, è uno degli ex calciatori giapponesi più famosi e rappresentativi a livello internazionale. Trequartista mancino dotato di grande tecnica, potenza nel tiro e forte personalità, si è fatto conoscere in Europa con il VVV-Venlo, in Olanda, dove ha messo in mostra le sue qualità realizzative e di leadership.

La consacrazione è arrivata con il CSKA Mosca, club con cui ha vinto diversi titoli del campionato russo e ha disputato più volte la Champions League.

Nel 2014 è passato al Milan, una delle tappe più importanti della sua carriera, indossando anche la prestigiosa maglia numero 10. Con la Nazionale giapponese è stato protagonista per oltre dieci anni: ha partecipato a tre Mondiali consecutivi (2010, 2014 e 2018), segnando in tutte le edizioni, e ha conquistato la Coppa d’Asia nel 2011. Dopo l’esperienza in Europa ha continuato a giocare in vari Paesi del mondo, affiancando poi l’attività di allenatore e imprenditore sportivo.