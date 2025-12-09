Al LoanDepot Park di Miami, stadio dei Marlins, si è svolta una serata di tennis fuori dal comune: il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha affrontato per la prima volta il giovane talento brasiliano João Fonseca in un’esibizione che ha unito spettacolo e agonismo.

Alcaraz ha vinto il match con il punteggio di 7‑5, 2‑6, 10‑8, rimontando da 0‑5 nel tie‑break decisivo. “È stato davvero speciale giocare con Joao – ha dichiarato lo spagnolo – Era la prima volta, e non avevo mai giocato in uno stadio di baseball prima. È stato davvero speciale tornare a Miami e giocare davanti a queste persone speciali.

Portano sempre una grande energia”. Fonseca ha risposto con sportività: “Sono quasi riuscito a batterlo – ha detto al pubblico – È un piacere giocare qui. È un piacere giocare contro Carlos e anche nel doppio misto”.

Un evento unico nel suo genere

La serata ha rappresentato la prima esibizione di tennis mai disputata al LoanDepot Park, trasformato per l’occasione in un’arena tennistica. Tra il pubblico, anche volti noti del calcio: Ronaldo il Fenomeno, insieme agli spagnoli Sergio Busquets e Jordi Alba, freschi vincitori del campionato Usa con l’Inter Miami.

Spettacolo e futuro

Il match ha offerto momenti di grande spettacolo, con Alcaraz che ha mostrato la sua versatilità e il suo carisma, alternando colpi potenti a giocate raffinate, e Fonseca che ha confermato il suo status di promessa del circuito.

L’atmosfera è stata rilassata ma intensa, con sorrisi, errori giocosi e una risposta calorosa del pubblico.

Questa esibizione conferma la crescente popolarità di Fonseca e il suo potenziale come futuro protagonista del tennis mondiale, mentre Alcaraz continua a dimostrare di saper unire talento e intrattenimento.

Secondo fonti internazionali, l’esibizione faceva parte del “Miami Invitational”, evento inaugurale di tennis al LoanDepot Park, con in programma anche un match femminile tra Amanda Anisimova e Jessica Pegula e un doppio misto con i quattro protagonisti. Il format prevedeva partite al meglio dei tre set, con un tie‑break a 10 punti al terzo set. L’evento ha avuto luogo l’8 dicembre 2025, con inizio alle 19:00 ET, e ha attirato grande attenzione mediatica per l’originalità della location e la qualità dei partecipanti.