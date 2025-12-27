La Juventus affronterà il Pisa sabato 27 dicembre 2025 alle 20.45 all’Arena Garibaldi, nella diciassettesima giornata di Serie A. La squadra bianconera è partita da Torino per la trasferta toscana priva di due giocatori, ma con alcuni importanti recuperi.

Assenze e rientri nella Juventus

L'allenatore Spalletti dovrà rinunciare a Cabal e Conceicao, non convocati per la partita. Potrà invece contare su McKennie, di nuovo disponibile dopo un periodo di assenza, e su Koopmeiners, che rientra dopo aver scontato un turno di squalifica e punta a un posto in difesa.

Un test importante contro il Pisa

Dopo aver superato la Roma, Spalletti ha definito la trasferta di Pisa un “esame di maturità”. L’obiettivo è chiudere il 2025 con una performance convincente, sfruttando un calendario potenzialmente favorevole per avvicinarsi alle prime posizioni, pur avendo giocato due partite in più rispetto a Inter, Napoli e Milan.

Dove vedere la partita

La partita tra Pisa e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, visibile anche su NOW. Sarà inoltre disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, tramite smart TV, app o altri dispositivi compatibili. L’incontro si terrà all’Arena Garibaldi di Pisa, con inizio alle 20.45.

Il Pisa, attualmente penultimo in classifica, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Juventus, invece, cerca di dare continuità alle vittorie contro Bologna e Roma e concludere l’anno in modo positivo.