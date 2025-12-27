Il calciomercato invernale si avvicina e i club italiani si preparano a operare tra vincoli di bilancio e strategie mirate. In particolare, la Lazio potrà agire liberamente dopo lo sblocco delle restrizioni, mentre Napoli e Pisa dovranno rispettare il vincolo del saldo zero: ogni acquisto dovrà essere compensato da una cessione di pari valore.

Lazio, Napoli e Pisa: scenari a confronto

La Lazio potrà tornare a operare sul mercato dopo lo sblocco che libera il presidente Lotito e il ds Fabiani dal vincolo che aveva bloccato la sessione estiva. Tra le priorità ci sono i rinnovi di Alessio Romagnoli e Mario Gila, in scadenza nel giugno 2027, e l’adeguamento di Matteo Guendouzi.

Napoli e Pisa, invece, potranno intervenire sul mercato solo a saldo zero: ogni spesa dovrà essere compensata da una cessione. Una limitazione che impone strategie oculate e scelte mirate. Il calciomercato impone delle riflessioni.

Le strategie dei grandi club

Roma, Juventus e Inter sono al lavoro per rafforzare le rispettive rose, ma al momento non emergono trattative concluse o ufficiali per grandi nomi. Le società valutano possibili movimenti in entrata e in uscita, con particolare attenzione ai rinnovi contrattuali e alle opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Le strategie di mercato sono in continua evoluzione.

La Juventus è impegnata sui rinnovi: si tratta con la mamma-agente di Yildiz per un adeguamento dell’ingaggio (contratto in scadenza nel 2029), mentre segnali positivi arrivano da McKennie (scadenza 2026).

L’Inter, invece, cerca un sostituto per l’infortunato Dumfries e valuta diversi profili sul mercato internazionale.

Mercato in attesa di evoluzioni

Al momento, il mercato italiano si muove con cautela, in attesa che si sblocchino alcune situazioni chiave e che si definiscano le strategie delle principali squadre. L’attenzione resta alta sulle possibili sorprese che potrebbero arrivare con l’apertura ufficiale della sessione invernale. Il mercato di riparazione è sempre pieno di incognite.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali club riusciranno a rinforzarsi e quali dovranno invece puntare sulla valorizzazione della rosa attuale, nel rispetto dei vincoli economici imposti dalle nuove regole federali.