Luka Modrić ha espresso parole di grande stima per Massimiliano Allegri, sottolineando il rapporto professionale e umano instauratosi tra loro. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il centrocampista croato ha definito Allegri “un grandissimo”, evidenziandone la spiccata personalità.

Il giudizio su Allegri

“Finché non esce dalla stanza non posso dirvi niente! A parte gli scherzi, ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi.

Non lo conoscevo così bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore”, ha dichiarato Modrić.

Ambizioni e mentalità vincente

Il croato ha poi affrontato il tema dello scudetto, affermando con chiarezza: “Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere”. Sull’impegno stagionale ha aggiunto: “È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi”.

Modrić ha inoltre espresso un parere sullo stato del calcio italiano: “Forse sì. Ma spero di rivedervi al Mondiale. Io sono cresciuto con il mito del calcio italiano”.

Durante i Gazzetta Awards, Modrić ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, riportate dall'ANSA: “Allegri è un grande allenatore, è un vincente.

Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni”. Modrić ha aggiunto: “Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così. Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra”.