La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano centra la semifinale del Mondiale per Club di pallavolo femminile, dove affronta l’Osasco São Cristóvão Saúde nell’atto che vale l’accesso alla finale iridata. Il match è in programma questa sera (sabato 13 dicembre) alle ore 20:30 presso la Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo. Le pantere arrivano all’appuntamento forti di un girone chiuso da imbattute e dominato con autorità, culminato nel netto 3-0 inflitto alle brasiliane del Dentil Praia Clube. La semifinale contro Osasco rappresenterà dunque un nuovo banco di prova per le pantere, chiamate a confermare la propria superiorità anche contro l’altra potenza brasiliana del torneo, con l’obiettivo di tornare a giocarsi il titolo mondiale.

La semifinale tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Osasco São Cristóvão Saúde sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV.

Il cammino di Conegliano nel girone

Il cammino della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano nel girone del Mondiale per Club è stato impeccabile e ha confermato, ancora una volta, lo status di assoluta protagonista nella rassegna iridata. Le pantere hanno chiuso la pool a punteggio pieno, centrando tre vittorie in altrettante partite tutte con il massimo scarto, senza concedere nemmeno un set alle avversarie. All’esordio è arrivato il 3-0 contro le statunitensi delle Orlando Valkyries, seguito dal netto successo sulle egiziane dello Zamalek Sporting Club, gara in cui coach Santarelli ha potuto ruotare ampiamente l’organico.

La prova di forza definitiva è giunta nella terza e ultima sfida contro il Dentil Praia Clube, superato 3-0 nello scontro diretto per il primato del girone. Un percorso lineare che ha permesso a Conegliano di conquistare il primo posto nella pool e di affrontare in semifinale l’Osasco São Cristóvão Saúde, squadra già battuta per 3-0 dalla Savino Del Bene Scandicci nel proprio girone.

L’ultimo successo contro il Dentil Praia

Tornato al 6+1 titolare dopo il turnover della seconda giornata, Conegliano ha impiegato poco più di un’ora per archiviare la sfida contro il Dentil Praia con i parziali di 25-12, 25-19 e 25-20, confermando una volta di più la propria capacità di alzare il livello nelle gare che contano.

La cronaca del match racconta di un dominio progressivo e costante. Nel primo set le pantere scattano subito grazie a un parziale di 6-0 firmato da Haak, top scorer del match con 16 punti e il 68% in attacco. Il muro di Chirichella e l’efficacia in transizione scavano il solco, mentre Zhu segna con 8 punti nel solo primo parziale, chiuso sul 25-12. Nel secondo set Praia prova a restare agganciata, ma Gabi prende in mano la situazione con soluzioni offensive di qualità e Conegliano allunga fino al 25-19. Nel terzo parziale le brasiliane tentano l’ultimo assalto, ma senza riuscirci e il match si chiude con la netta vittoria delle pantere.