La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano torna oggi in campo per la terza e ultima giornata del Girone B del Mondiale per Club di pallavolo femminile, affrontando alle ore 17.30 le brasiliane del Dentil Praia Clube. La gara assegnerà la testa del gruppo, con entrambe le formazioni che sono già qualificate per la semifinale. Una sfida che mette di fronte due squadre in grande forma: Conegliano, reduce da due nette vittorie, e Praia, avversaria solida, fisica e di grande tradizione sudamericana. Per coach Santarelli sarà un test probante per valutare la condizione del gruppo, soprattutto dopo il massiccio turnover dell’ultimo match contro Zamalek.

Il match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Dentil Praia Clube sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV.

Il percorso di Conegliano e Dentil Praia

Le campionesse italiane arrivano all’appuntamento forti di due successi per 3-0: prima contro le americane di Orlando, poi contro le egiziane dello Zamalek. Risultati che arrivano a conferma dell’ottimo stato di forma delle Pantere, capaci di vincere nettamente anche con un ampio turnover, dimostrando profondità di roster e qualità tecnica. Anche Dentil Praia si presenta alla sfida con due vittorie con il massimo scarto, dopo aver superato per 3-0 prima lo Zamalek e poi Orlando, un contesto nel quale la formazione brasiliana ha consolidato il proprio ritmo grazie a un gioco aggressivo e alla qualità delle sue attaccanti.

Il confronto diretto servirà per determinare la prima classifica nel girone e quindi gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta.

La vittoria di Conegliano contro Zamalek

Nell’ultima partita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha ottenuto un netto 3-0 allo Zamalek, una partita dominata dalle pantere nonostante l’ampio turnover deciso da coach Santarelli. Con un sestetto profondamente rinnovato – Ewert in regia, Adigwe opposta, Sillah e Daalderop in banda, Munarini e Chirichella al centro, Scognamillo libero – l’Imoco ha imposto ritmo e qualità fin dalle prime battute. Il primo set si è trasformato presto in un monologo: Sillah ha indirizzato il parziale con 10 punti personali e Conegliano ha preso il largo grazie a un break di 7-0 costruito su servizio e muro, fino al 25-14 conclusivo.

Nel secondo set è stata Adigwe a prendersi la scena, firmando 8 punti e guidando le sue fino al 25-16. La terza frazione ha solo confermato il dominio gialloblù: due ace consecutivi di Adigwe hanno aperto il solco, seguiti dall’ace di Chirichella e da una gestione offensiva sempre più fluida. Il 25-22 finale, suggellato dal quarto punto personale di Ewert, ha certificato la qualificazione in semifinale.