Sabato 17 gennaio, il PalaCasali di Ancona ospiterà il Memorial Alessio Giovannini, tappa Challenger del World Indoor Tour. Larissa Iapichino sarà la protagonista nel salto in lungo, affiancata da numerosi giovani atleti azzurri.

Il debutto di Iapichino

Larissa Iapichino, campionessa europea indoor di salto in lungo, inizierà la sua stagione al coperto proprio ad Ancona. Il 2025 l'ha vista superare i sette metri (7,06 all’aperto), conquistare il secondo titolo consecutivo in Diamond League, ma anche affrontare la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei Mondiali di Tokyo.

In pedana, si confronterà con avversarie di livello internazionale come l’egiziana Esraa Owis, primatista nazionale con 6,75, e la polacca Magdalena Bokun (personale di 6,71).

Gli altri atleti italiani in gara

Nei 60 metri maschili, Samuele Ceccarelli, campione europeo 2023, sfiderà il cubano Jenns Fernandez, recordman del meeting. Saranno presenti anche Filippo Randazzo, il campione italiano assoluto Yassin Bandaogo, Stephen Awuah Baffour, Junior Tardioli e i fratelli Francesco e Daniele Inzoli. Nelle gare femminili, Gaya Bertello, Alice Pagliarini, Alessia Pavese e Rebecca Borga si contenderanno la vittoria nelle stesse distanze. Nei 200 metri femminili, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Ayomide Folorunso e Alice Muraro si daranno battaglia.

Nei 400 metri, si rinnoverà il duello tra Eloisa Coiro e Anita Horvat, mentre nel salto triplo sarà in gara la romena Alexia Dospin.

Un evento inclusivo

Il Memorial Giovannini, giunto alla quinta edizione, è l’unico meeting italiano con un programma completo inserito nel World Indoor Tour. L’evento, dedicato al giornalista Alessio Giovannini, scomparso prematuramente nel 2019, unisce campioni affermati e giovani emergenti, con una crescente attenzione verso l’inclusione. Quest’anno, infatti, raddoppia la presenza di atleti paralimpici, con rappresentative Fisdir e Fispes. L’ingresso è gratuito e la diretta sarà trasmessa su RaiPlay dalle 16.30 alle 17.50.