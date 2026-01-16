Jannik Sinner e Lorenzo Musetti guidano il gruppo italiano nel ranking ATP, in vista degli Australian Open, in programma a Melbourne. Sinner è secondo nel mondo, mentre Musetti è quinto: per la prima volta, l’Italia ha due top‑10 in uno Slam. Matteo Berrettini, al 57° posto, cercherà di rilanciarsi.

Gli altri azzurri nel ranking ATP

Oltre ai tre già citati, altri sette italiani sono nel tabellone principale: Flavio Cobolli (22°), Luciano Darderi (24°), Lorenzo Sonego (40°), Matteo Arnaldi (65°), Mattia Bellucci (76°). Luca Nardi (108°) e Francesco Maestrelli (141°) proveranno a sorprendere.

Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri non si sono qualificati.

Un traguardo storico per il tennis italiano

La presenza di due italiani nella top‑5 del ranking ATP è un traguardo storico. Sinner, con 11.500 punti, e Musetti, con 4.105, confermano la solidità del movimento. Berrettini, pur lontano dai vertici, resta un punto di riferimento.

I risultati di Musetti

Musetti è il terzo italiano di sempre a entrare nella top‑5 ATP, dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner. La sua ascesa è frutto di una notevole regolarità e di risultati importanti come la semifinale al Roland Garros e i quarti agli US Open. Inoltre, ha contribuito ai successi dell’Italia in Coppa Davis e ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.