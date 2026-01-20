La nazionale italiana di sci alpino ha iniziato la settimana di gare a Kitzbühel nel migliore dei modi: nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile, disputata sulla leggendaria pista Streif, Giovanni Franzoni ha fatto segnare il miglior tempo, seguito da Christof Innerhofer, autore di una prestazione sorprendente.

La prima prova nel dettaglio

Oggi, martedì 20 gennaio, si è svolta la prima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026, sulla pista Streif di Kitzbühel, in Austria. L’azione è iniziata alle ore 11.30, con 70 atleti in gara, in rappresentanza di 17 nazioni.

Tra gli italiani, Giovanni Franzoni è sceso con il pettorale numero 5, mentre Christof Innerhofer ha gareggiato con il 22.

La doppietta azzurra

Giovanni Franzoni ha dominato la prova, chiudendo con il miglior tempo. Alle sue spalle si è piazzato Christof Innerhofer, regalando all’Italia una doppietta nella prima prova cronometrata. La performance di Innerhofer è stata definita “spettacolare”, confermando la sua esperienza e capacità di emergere anche in condizioni di grande pressione.

Anche altri azzurri si sono distinti: Mattia Casse ha ottenuto un buon piazzamento nella top ten, mentre Dominik Paris ha mantenuto un ritmo più controllato.

Le prospettive per la gara di sabato

Questa prova rappresenta un test fondamentale in vista della discesa libera di sabato.

L’Italia arriva a Kitzbühel con fiducia, dopo un fine settimana positivo in Svizzera, dove Franzoni ha vinto il SuperG e centrato un podio in discesa. La prova sulla Streif conferma il suo stato di forma e quello della squadra, in particolare di Innerhofer, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

La Streif e la tradizione italiana

La Streif è una delle piste più iconiche del circuito di Coppa del Mondo, teatro di numerosi successi italiani nel corso degli anni. Tra i protagonisti spicca Dominik Paris, vincitore in diverse edizioni, ma anche altri nomi come Kristian Ghedina, Peter Fill e Werner Heel hanno lasciato il segno. La doppietta odierna di Franzoni e Innerhofer si inserisce in questa tradizione, aprendo un nuovo capitolo di prestigio per l’Italia sulla Streif.

La squadra italiana si presenta dunque con rinnovata fiducia per le gare del fine settimana, con l’obiettivo di confermare le buone impressioni emerse oggi.