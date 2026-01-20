La saltatrice slovena Ema Klinec ha rivelato le ragioni della sua prolungata assenza dalle competizioni attraverso un post su Instagram. La ventisettenne di Kranj ha raccontato di aver subito un grave problema di salute che ha richiesto il suo ricovero in una clinica cardiologica.

Il racconto di Ema Klinec

Nel suo messaggio, Klinec ha spiegato: “Dopo un intervento odontoiatrico, ho avuto un'infezione. Speravo di rientrare per il Two Nights Tour, le gare in Germania durante il periodo di Capodanno. Invece, mi sono ritrovata priva di conoscenza in una clinica cardiologica.

Dopo 12 giorni di ricovero, mi sono ripresa e ho ricominciato a camminare normalmente. Sono grata ai medici che mi hanno curata. Ora vorrei tornare ad allenarmi per capire come reagirà il mio corpo, e auguro il meglio a tutti gli sloveni che parteciperanno alle Olimpiadi”.

Le ragioni dell'assenza

La sua assenza aveva sollevato interrogativi tra appassionati e addetti ai lavori fin dall’inizio della stagione. Klinec, medaglia d’oro ai Mondiali di Oberstdorf 2021 e con 31 podi in Coppa del Mondo (un risultato raggiunto da sole sei atlete nella storia del circuito), era letteralmente scomparsa, senza apparizioni o menzioni nei media sloveni. Si era parlato di “problemi da risolvere”, ipotizzando cause psicologiche, ma senza approfondimenti.

Il suo post su Instagram ha interrotto un silenzio durato settimane, confermando che la sua assenza è dovuta a un serio problema di salute, fortunatamente superato.

Prospettive future

Non sono ancora noti i tempi precisi del recupero né la natura esatta dell’evento che ha portato al ricovero. Klinec ha lasciato intendere che, se lo riterrà opportuno, fornirà ulteriori dettagli in futuro. La situazione, pur grave, sembra essersi risolta positivamente. Resta da vedere se e quando la sua carriera riprenderà, in vista del nuovo ciclo olimpico che culminerà con i Giochi del 2030.