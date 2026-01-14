Si apre venerdì a Tilburg, nei Paesi Bassi, la rassegna continentale di short track, considerata dall’Italia una vera e propria tappa di avvicinamento ai Giochi. La nazionale azzurra, al completo con dieci atleti convocati dal direttore tecnico Kenan Gouadec, si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di riprendere il ritmo agonistico e sperimentare strategie in vista delle Olimpiadi.

La squadra azzurra in gara

Tra gli uomini saranno in gara Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. In campo femminile spazio a Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel e Martina Valcepina.

Tutti gli atleti convocati saranno poi presenti anche ai Giochi di Milano Cortina.

Le parole di Gouadec sugli Europei

“Questa edizione degli Europei è senza dubbio particolare perché, cadendo a calendario così vicina alle Olimpiadi, non rappresenterà un obiettivo centrale nella nostra stagione ma servirà piuttosto come occasione per riprendere il ritmo di gara dopo la pausa natalizia e per provare delle soluzioni tattiche che ci possano tornare utili poi a Milano” ha spiegato Gouadec. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro in raduno a Bormio nelle scorse settimane: i ragazzi hanno pattinato tanto e bene. Questo weekend non abbiamo aspettative di risultato su un ghiaccio olandese che conosciamo già avendoci gareggiato lo scorso anno in una tappa di World Tour.

Con tutta probabilità proveremo anche qualcosa di diverso a livello di distanze individuali perché queste giornate non sono finalizzate al risultato ma a trovare soluzioni tecnico‑tattiche e a lavorare fisicamente. Daremo comunque il 100% e torneremo dalla prossima settimana in Italia a concentrarci per rifinire la preparazione per le Olimpiadi”.

Short track a Milano Cortina 2026

Lo short track sarà uno degli sport protagonisti ai Giochi di Milano Cortina 2026, in programma dal 10 al 20 febbraio, con nove eventi (sei individuali e tre staffette) e 27 medaglie in palio. Le gare si svolgeranno nella Milano Ice Skating Arena, e l’Italia punta a confermare il proprio valore in una disciplina in cui ha già ottenuto risultati importanti nelle stagioni precedenti.