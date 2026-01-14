L'ex canottiere azzurro Rossano Galtarossa, già dirigente federale, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. L’annuncio giunge dopo la scomparsa del presidente Davide Tizzano, e sembra indicare una volontà di continuità nella gestione del movimento remiero.

Chi è Rossano Galtarossa

Galtarossa vanta un palmarès di rilievo: quattro medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali. Nato a Padova il 6 luglio 1972, è il canottiere italiano più medagliato alle Olimpiadi, con un oro a Sydney 2000 nel quattro di coppia, un argento a Pechino 2008 nel quattro di coppia, e due bronzi, a Barcellona 1992 nel quattro di coppia e ad Atene 2004 nel doppio.

Ha partecipato a sei edizioni dei Giochi Olimpici, da Barcellona 1992 a Londra 2012, e ha conquistato cinque titoli mondiali, quattro nel quattro di coppia (1994, 1995, 1997, 1998) e uno juniores nel doppio (1990). Attualmente ricopre il ruolo di direttore generale presso la Canottieri Padova.

Le ragioni della candidatura

“Il canottaggio è la mia vita da 40 anni, oltre metà dei quali trascorsi con la maglia azzurra – ha dichiarato Galtarossa – Portare il nome dell’Italia in sei edizioni dei Giochi Olimpici è stata la mia soddisfazione più grande, insieme alla conquista di quattro medaglie e di cinque affermazioni ai Mondiali. Ho poi portato, all’interno del panorama della dirigenza federale, la mia esperienza da atleta.”

Nelle assemblee federali del 2012 e del 2024, Galtarossa si era già candidato per entrare nel consiglio federale, risultando il candidato più votato nella quota dirigenti.

Il contesto

La candidatura di Galtarossa si pone in continuità con la precedente gestione, dopo la scomparsa di Davide Tizzano, presidente federale deceduto lo scorso 29 dicembre. La sua figura rappresenta un punto di contatto tra l’esperienza agonistica e quella dirigenziale, con l’obiettivo di assicurare stabilità e una visione chiara al canottaggio italiano.

Davide Tizzano: l'eredità

Davide Tizzano, due volte oro olimpico e presidente della Federcanottaggio dal novembre 2024, era stato eletto con un’ampia maggioranza. La sua scomparsa, all'età di 57 anni, ha suscitato vasta commozione nel mondo remiero.

Galtarossa, già consigliere federale e figura di riferimento nel settore tecnico, rappresenta una candidatura che mira a preservare la coesione interna e a valorizzare l'esperienza maturata in anni di attività agonistica e dirigenziale.