La Ferrari è tornata in pista oggi al Circuit de Barcelona‑Catalunya per la quarta giornata dello shakedown collettivo in preparazione del Mondiale di Formula Uno 2026. La scuderia di Maranello era infatti assente nella sessione di ieri.

La notizia del rientro della Scuderia al lavoro sul tracciato catalano è stata confermata all’avvio della diretta odierna, dopo la mancata partecipazione alla programmazione prevista per questi test privati.

Chi e come in pista

In pista oggi saranno presenti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che si alterneranno al volante della nuova monoposto Ferrari, la SF‑26.

La decisione di non girare ieri è stata dettata da una scelta strategica legata alla gestione delle tre giornate a disposizione per ciascun team durante i cinque giorni di shakedown.

Contesto e programma dei test

Lo shakedown collettivo si svolge a porte chiuse al Montmelò e prevede che ogni squadra possa utilizzare la pista per un massimo di tre giornate. La Ferrari ha scelto di non partecipare alla giornata precedente, per concentrarsi su un ritorno mirato oggi e nei giorni successivi.

Nel frattempo, la Mercedes ha mostrato segnali incoraggianti, con Kimi Antonelli protagonista di una simulazione sul passo gara che ha destato attenzione. Anche la McLaren ha fatto il suo debutto, mentre l’Aston Martin dovrebbe iniziare i propri test a breve.

Dettagli sullo shakedown

Lo shakedown si svolge fino al 30 gennaio, con sessioni giornaliere dalle ore 9.00 alle 18.00, intervallate da una pausa a metà giornata. La Ferrari, con la SF‑26, tornerà in pista oggi, dopo aver saltato il Day‑1 e il Day‑2, analogamente alla Red Bull. La Mercedes, invece, ha dominato il Day‑3 grazie a Kimi Antonelli, autore del miglior tempo e di un consistente chilometraggio.