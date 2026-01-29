Holger Rune è intervenuto a difesa di Lorenzo Musetti, bersagliato sui social network per il suo ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, avvenuto quando l'italiano era in vantaggio di due set a zero.

Il contesto del ritiro e le critiche

Durante l'incontro, Musetti ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a interrompere la partita, nonostante il punteggio favorevole. A seguito dell'abbandono, alcuni utenti hanno criticato duramente il tennista italiano, accusandolo di essersi arreso con troppa facilità.

Un commento apparso su X recitava: “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Potrei sembrare duro, ma ogni giocatore ha qualche piccolo problema qua e là. Un quarto di finale di uno Slam, in cui sei avanti 2‑0, è una situazione in cui dovresti cercare di lottare e farti curare. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente”.

La risposta di Rune

Rune, che ha recentemente affrontato un infortunio al tendine d’Achille, ha replicato con empatia e maturità: “Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba… mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a ogni costo e anche con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo”.

Le parole del tennista danese hanno ottenuto un ampio consenso, promuovendo una visione più comprensiva della situazione e ponendo l'accento sull'importanza di preservare la salute fisica anche nei momenti più cruciali di una competizione.

L'importanza di ascoltare il proprio corpo

Rune ha ulteriormente sottolineato come forzare un infortunio possa comportare conseguenze ben più gravi, condividendo la propria esperienza personale con una lesione alla gamba che lo ha tenuto lontano dai campi più a lungo del previsto. Il danese ha ribadito che ascoltare il proprio corpo non rappresenta un segno di debolezza, bensì una scelta responsabile e lungimirante.