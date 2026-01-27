Il Circus della Formula 1 ha dato il via alla stagione 2026 con i primi test sul circuito di Montmelò a Barcellona. Nel Day-1, la Red Bull di Isack Hadjar ha registrato il miglior tempo. Ferrari, McLaren e Aston Martin sono attese in pista a partire da domani.

Day-1: tempi, assenze e interruzioni

Durante la prima giornata di test, Isack Hadjar ha concluso al comando con un tempo di 1’18"159. Lo hanno seguito George Russell con la Mercedes (1’18"696) e Franco Colapinto con l’Alpine (1’20"189). Presente anche l’altra Mercedes, guidata dal pilota Kimi Antonelli.

La W17 di Antonelli ha inaugurato la giornata, la prima dei cinque giorni di test previsti a Barcellona. Delle undici scuderie partecipanti, sette hanno preso parte alla sessione. La Williams è stata invece costretta a saltare l’intera giornata per la mancata omologazione del telaio. Ferrari, McLaren e Aston Martin non hanno girato nel Day-1: la Rossa e i campioni del mondo in carica di Woking scenderanno in pista domani, mentre la squadra guidata da Adrian Newey inizierà il suo programma giovedì.

La giornata è stata inoltre segnata da tre interruzioni. La prima è stata causata dallo stop in pista dell’Alpine di Colapinto, la seconda dall’Audi R26 di Gabriel Bortoleto e la terza dalla Racing Bulls di Liam Lawson.

Tutte e tre le vetture sono state fermate da problemi tecnici.

Contesto e calendario verso l’Australia

Questi test privati costituiscono il primo banco di prova della stagione, in preparazione all’esordio del mondiale in Australia, previsto per il weekend del 6-8 marzo. Ogni team ha a disposizione tre giorni di test, da scegliere tra i cinque totali. La Ferrari, come confermato dal team principal Frédéric Vasseur, ha scelto di non scendere in pista fin da subito: “La cosa più importante è essere riusciti ad arrivare a oggi senza problemi e penso che questo sia un buon passo avanti per i test in Catalogna.”

Programma e strategie dei team

Secondo il programma diffuso, i test privati si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio.

Ferrari e McLaren scenderanno in pista da martedì 27, mentre la Williams ha confermato il suo forfait. Ogni scuderia disporrà di tre giorni di lavoro sul tracciato catalano, con sessioni che avranno inizio alle 8 e termineranno alle 17, intervallate da una pausa a metà giornata.

La decisione di Ferrari e McLaren di non partecipare al primo giorno di test è stata dettata da ragioni strategiche. McLaren, per voce del team principal Andrea Stella, ha spiegato che “ogni giorno guadagnato in fase di progettazione può tradursi in prestazione, mentre anticipare il debutto significa congelare troppo presto il progetto. Volevamo dedicare più tempo possibile allo sviluppo.”