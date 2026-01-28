Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Il match si è interrotto sul punteggio di 6‑4 6‑3 1‑3, dopo due ore e otto minuti di gioco. L’azzurro, protagonista di una prestazione di alto livello nei primi due set, ha avvertito un dolore alla coscia destra all’inizio del terzo parziale. Nonostante l’intervento del fisioterapista, Musetti ha dovuto abbandonare il campo, impossibilitato a proseguire.

Dominio iniziale e infortunio fatale

Nei primi due set, Musetti ha mostrato una netta superiorità nei confronti di Djokovic.

L’italiano è riuscito a strappare il servizio al serbo per due volte nella prima frazione e in altre tre occasioni nella seconda, gestendo il gioco con grande autorità. Tuttavia, all’inizio del terzo set, il tennista toscano ha accusato un dolore improvviso alla coscia destra. Dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista e aver tentato di continuare l’incontro, si è dovuto arrendere sul punteggio di 15‑40, non potendo più muoversi con la necessaria efficacia.

Djokovic in semifinale

A seguito del ritiro di Musetti, Novak Djokovic accede alle semifinali degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sarà il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, in programma venerdì 30 gennaio.

Musetti lascia Melbourne con profonda amarezza, avendo avuto la possibilità concreta di disputare una partita che avrebbe potuto rappresentare una svolta nella sua carriera.

Il fair play di Djokovic

Djokovic ha riconosciuto la superiorità di Musetti nella prima parte dell’incontro, definendo l’esito dell’ottavo di finale come “sfortunato”. Il serbo ha ammesso che l’italiano “oggi era il migliore” e che “avrebbe vinto la partita” se non fosse intervenuto l’infortunio. Durante il secondo set, Djokovic si è distinto per un gesto di fair play: sul punteggio di 5‑3 e 30‑15, ha segnalato di aver toccato la pallina, concedendo il punto a Musetti, che ha poi chiuso il set.