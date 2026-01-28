Novak Djokovic approda alla semifinale degli Australian Open in seguito al ritiro di Lorenzo Musetti. L’incontro, disputato sulla Rod Laver Arena, ha visto l’azzurro in vantaggio per due set a uno prima di dover abbandonare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il forfait è sopraggiunto interrompendo una prestazione di alto livello da parte di Musetti, che stava gestendo il match con autorità.

Il ritiro decisivo

Lorenzo Musetti, che conduceva per 6‑4, 6‑3, 1‑3, è stato costretto al ritiro per un infortunio alla coscia destra.

Il problema si è manifestato nel corso del terzo set, impedendo all’atleta italiano di proseguire la contesa nonostante un tentativo di continuare dopo aver ricevuto assistenza medica.

Le dichiarazioni di Djokovic

Novak Djokovic ha espresso il suo rispetto per l’avversario, dichiarando: “Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto”. Il tennista serbo ha poi aggiunto dettagli sulla sua performance: “Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica – ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l’opportunità che mi ha dato di giocare un’altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po’…”

Prospettive future

Il ritiro di Musetti garantisce a Djokovic un posto in semifinale, un passaggio che si sarebbe potuto conquistare sul campo.

Per l’italiano, questa sarebbe stata la prima semifinale a Melbourne. Il serbo, invece, prosegue la sua corsa verso un potenziale venticinquesimo titolo del Grande Slam.

Dettagli del match

Musetti ha mostrato un dominio evidente nei primi due set, imponendosi con autorità su Djokovic, che ha manifestato difficoltà anche a causa di vesciche al piede. Il ritiro è avvenuto nel terzo set, con Djokovic in vantaggio per 3‑1, dopo che Musetti aveva richiesto l’intervento del fisioterapista. Il match era durato circa due ore e otto minuti, e l’abbandono ha suscitato rammarico tra il pubblico e gli addetti ai lavori.