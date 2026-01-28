Il Como ha compiuto un'impresa allo stadio Franchi, ribaltando la Fiorentina con un risultato di 3-1 e guadagnandosi così l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra guidata da Fabregas ha dimostrato grande carattere, reagendo a uno svantaggio iniziale per poi imporsi e ottenere la qualificazione. Il prossimo avversario dei lariani sarà il Napoli, che attende al Maradona.

La cronaca della partita

La Fiorentina era riuscita a portarsi in vantaggio al 7° minuto con una rete di Piccoli, abile a sfruttare un preciso assist di Fabbian sul primo palo.

Il Como non si è perso d'animo e ha trovato la rete del pareggio al 20° minuto grazie a Sergi Roberto, che ha insaccato da distanza ravvicinata dopo una respinta del palo. La ripresa ha visto il Como completare la rimonta al 60° minuto con Nico Paz. Il giovane attaccante ha siglato il gol del vantaggio con un sinistro al volo, approfittando di un'incertezza difensiva della Fiorentina in fase di uscita. A chiudere definitivamente il match, nel recupero, è stato Alvaro Morata, che ha trasformato in gol un assist di Da Cunha, fissando il punteggio sul 3-1.

Il cammino del Como e il quadro dei quarti

Con questa importante vittoria, il Como raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia a distanza di quarant'anni dall'ultima volta.

La formazione di Fabregas si prepara ora ad affrontare il Napoli, completando così il quadro degli accoppiamenti per il turno successivo. Le altre sfide dei quarti vedranno contrapposte Juventus contro Atalanta, Bologna contro Lazio e Inter contro Torino.

Analisi del match

Nel corso della partita, il Como ha evidenziato una maggiore qualità tecnica soprattutto nella seconda frazione di gioco. La Fiorentina, pur avendo mostrato un buon avvio, ha incontrato difficoltà nel reagire dopo aver subito la rete del pareggio. Il tabellone dei quarti di finale è ora definito e la sfida tra Napoli e Como si preannuncia come uno degli incontri più attesi, affiancando le altre gare che vedranno protagoniste le principali squadre del campionato italiano.