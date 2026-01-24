Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno ottenuto la loro terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di slittino doppio maschile, trionfando anche nella seconda gara disputata a Oberhof. Sul tracciato tedesco, il duo ha fermato il cronometro con il tempo complessivo di 1:22.575, frutto di 41.274 nella prima manche e 41.301 nella seconda. Hanno preceduto gli austriaci Steu/Kindl di 152 millesimi e i connazionali Gatt/Schoepf di 210 millesimi.

Supremazia tedesca confermata

Wendl e Arlt hanno ribadito la loro leadership dopo i successi nelle precedenti gare di Winterberg e nella prima prova di Oberhof.

Questo tris di vittorie li posiziona come principali candidati alla conquista della Sfera di Cristallo. Il distacco sugli austriaci Steu/Kindl è stato di 152 millesimi, mentre Gatt/Schoepf hanno completato il podio a 210 millesimi.

Quinta piazza per gli azzurri Nagler e Malleier

Gli italiani Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno concluso la competizione in quinta posizione, a 267 millesimi dai vincitori. Dopo aver occupato il terzo posto nella prima manche, il duo azzurro non è riuscito a mantenere la posizione. Il quartetto tedesco Orlamuender/Gubitz si è classificato quarto a 227 millesimi, seguito dai connazionali Eggert/Mueller in sesta posizione a 283 millesimi. Completano la top ten i lettoni Bots/Plume e gli altri binomi italiani Di Gregorio/Hollander e Rieder/Kainzwaldner, rispettivamente ottavi e noni.

Classifica generale: Wendl e Arlt in testa

A due gare dal termine della stagione, Wendl e Arlt guidano saldamente la classifica generale con 566 punti. Seguono i loro connazionali Gatt/Schoepf con 454 punti. L'ampio vantaggio accumulato rende i primi due nettamente favoriti per la vittoria finale della Coppa del Mondo.

Sessantesimo successo e sfide sul ghiaccio

Il trionfo di Wendl e Arlt a Oberhof segna il loro sessantesimo successo in Coppa del Mondo, un traguardo che sottolinea l'eccezionalità della loro carriera e l'attuale stato di forma. Nonostante le difficoltà visive incontrate da Wendl durante la gara, il duo è riuscito a imporsi con autorità. Hanno realizzato un primo parziale da record della pista (41,274 secondi) e hanno affrontato la seconda manche in quella che la stampa tedesca ha definito una guida “in blindflug”. Wendl ha descritto la sua performance come “un po’ selvaggio alla guida”, mentre Arlt ha aggiunto: “Io ho aperto di più gli occhi”.