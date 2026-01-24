Filippo Ganna sta completando la sua preparazione in vista della nuova stagione di ciclismo a Gran Canaria. Con un calendario che si preannuncia intenso e impegnativo, il campione italiano mira a mantenere un alto livello di competitività dalle prime classiche fino ai Grandi Giri. Tra i suoi obiettivi principali figura la Milano-Sanremo, dove dopo aver ottenuto due podi, Ganna punta a fare un ulteriore passo avanti.

Ganna: 'La differenza è nella testa oltre che nelle gambe'

"Questa stagione voglio lottare per le vittorie", ha dichiarato con determinazione Ganna, sottolineando la sua volontà di vincere.

Oltre alla Sanremo, ha messo nel suo mirino anche le classiche del pavé, il Giro d'Italia e il Tour de France, un programma intenso che richiede una preparazione meticolosa e una grande resistenza psicofisica.

Per affrontare con successo le sfide della stagione, il campione evidenzia l'importanza della forza mentale, per lui fondamentale quanto la preparazione fisica. "La differenza non sta solo nelle gambe, ma nella testa. L'equilibrio emotivo e la forza mentale sono cruciali per gestire la pressione e i momenti difficili", ha spiegato durante un'intervista a Marca.

In questo contesto, ha rivelato come gestire il proprio tempo tra allenamento, recupero e momenti di relax sia vitale per mantenere prestazioni costanti e evitare cali di forma.

La scelta di Gran Canaria come sede per il suo ritiro invernale non è casuale. Filippo Ganna considera l'isola un vero e proprio paradiso per i ciclisti, specialmente durante i rigidi mesi invernali, quando le condizioni climatiche in gran parte d'Europa possono risultare complicate. "Il clima, le strade e l'ambiente permettono un allenamento di alta qualità e un recupero migliore", ha commentato, elogiando le straordinarie condizioni che offre l'isola. Per lui, Gran Canaria "merita una tappa della Vuelta a España, non solo per le sue caratteristiche tecniche".

'Spero di continuare per qualche anno'

Oltre agli imminenti impegni stagionali, Ganna ha anche ambizioni più lontane nel tempo. Uno dei suoi traguardi più significativi è quello di partecipare alla sua quinta Olimpiade.

Mentre si comincia a vedere all'orizzonte l'edizione di Los Angeles 2028, il campione già guarda oltre, sognando Brisbane 2032. "Spero di continuare a gareggiare ancora per qualche anno. Il mio sogno è arrivare fino alle Olimpiadi di Brisbane, ma per arrivarci la forza mentale è fondamentale, più importante delle gambe", ha affermato, evidenziando il suo approccio strategico verso il futuro.

La preparazione di Ganna, quindi, non è soltanto un lavoro fisico, ma coinvolge un intenso allenamento mentale. Filippo Ganna si presenta al via di questa nuova stagione di ciclismo con grandi aspettative e la determinazione che lo caratterizza. La combinazione di esperienza, talento e dedizione alla preparazione lo pongono in una posizione privilegiata per cercare di scrivere nuove pagine nella storia del ciclismo internazionale. Con il cuore puntato su Brisbane, il campione di Verbania è pronto a lottare per le vittorie che sogna.