Mattia Casse, al termine della discesa di Kitzbuehel valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha espresso soddisfazione per la sua prestazione. L'atleta ha sottolineato la solidità della prova e il suo ritorno ai livelli che gli competono, dopo un periodo caratterizzato da difficoltà.

La prova di Casse sulla Streif

Giunto al traguardo, Casse ha dichiarato di aver “cercato di attaccare dall’inizio alla fine”. Ha ammesso di essere stato veloce in alcuni tratti e meno in altri, ma si è detto soddisfatto nel complesso. “Ho lasciato un po’ troppo nella parte iniziale ma tutto sommato sono soddisfatto.

Dopo quello che mi era successo un anno fa sto tornando ai miei livelli”, ha commentato, evidenziando un percorso di recupero.

Il commento su Franzoni

Riferendosi alla prova di Giovanni Franzoni, vincitore della discesa, Casse ha messo in risalto la grande fiducia e la qualità della sciata dell’atleta. “Sicuramente è andato fortissimo. Stava sciando bene nelle ultime settimane e oggi ha fatto qualcosa di straordinario. Senza dubbio è in grandissima fiducia e lo ha fatto vedere”, ha affermato. Con un sorriso, ha aggiunto: “Gli ho parlato e non era troppo contento di come avevamo condotto la Steilang, sembra quasi che non si stia rendendo conto della gara che ha fatto”.

Contesto e significato della gara

La discesa di Kitzbuehel rappresenta una delle prove più prestigiose del circuito di Coppa del Mondo. Per Casse, la performance odierna è un segnale importante di ripresa dopo un periodo segnato da difficoltà fisiche e risultati altalenanti. Il riferimento a un evento accaduto un anno prima suggerisce un infortunio o una battuta d’arresto significativa.

La vittoria di Franzoni

In una gara che ha consacrato Giovanni Franzoni, il ventiquattrenne bresciano ha centrato il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, dominando la discesa dall’inizio alla fine. Franzoni ha definito l’impresa “assolutamente incredibile” e ha raccontato di aver imparato a “godersi la gara” dopo un grave infortunio subito in passato.

“Se a inizio anno mi avessero detto che sarei stato terzo in Val Gardena e primo qui, su due piste in cui faticavo maggiormente, non ci avrei mai creduto”, ha dichiarato, sottolineando la portata inaspettata del risultato.