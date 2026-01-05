Stefanos Tsitsipas ha portato la Grecia in vantaggio contro la Gran Bretagna nel Gruppo E della United Cup, battendo Billy Harris in tre set a Perth. Il numero 36 del ranking ATP si è imposto con il punteggio di 4‑6, 6‑1, 7‑6(4), conquistando così la sua ottava vittoria in dieci singolari nella competizione.

Una vittoria in rimonta

Dopo aver ceduto il primo set a Harris, Tsitsipas ha reagito con decisione nel secondo, dominando per 6‑1. Nel terzo set, il greco ha mantenuto la calma nel tie‑break, chiudendo 7‑6(4) e assicurando alla Grecia un prezioso 1‑0 nella sfida contro la Gran Bretagna.

Un segnale di ripresa per Tsitsipas

Si tratta della prima volta che Tsitsipas vince due partite nello stesso torneo da aprile, quando trionfò sulla terra rossa di Barcellona. Dopo la vittoria all’esordio contro il giapponese Shintaro Mochizuki, questa affermazione conferma un ritorno di forma significativo per il tennista ateniese.

Tsitsipas ha superato Harris con lo stesso punteggio, 4‑6, 6‑1, 7‑6(4), in un incontro durato due ore e quindici minuti. Il successo ha avvicinato la Grecia alla qualificazione per i quarti di finale: se Maria Sakkari dovesse vincere il suo match contro Emma Raducanu, la squadra ellenica si qualificherebbe come prima del girone.

Inoltre, Tsitsipas ha iniziato la United Cup con una vittoria convincente contro Mochizuki, contribuendo al successo netto della Grecia per 3‑0 contro il Giappone, insieme a Sakkari e al doppio misto.