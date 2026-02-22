Verona si prepara a ospitare la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. L’evento, in programma all’Arena di Verona, trasformerà l’antico anfiteatro in un palcoscenico globale, unendo sport, arte e musica in un racconto contemporaneo e suggestivo.

Un palcoscenico senza precedenti

L’Arena di Verona, monumento patrimonio dell’umanità, sarà per la prima volta sede di una cerimonia olimpica. La regia dell’evento è affidata a professionisti del settore, con l’obiettivo di fondere passato e futuro in una narrazione moderna.

Il concept della cerimonia intreccia sport, arte e musica, trasformando l’anfiteatro in una gigantesca pista di emozioni, un momento di grande impatto visivo.

Musica e performance artistiche

La serata vedrà la partecipazione di artisti italiani e internazionali, con performance musicali e artistiche che saranno uno degli elementi centrali dello spettacolo. L’evento si propone come un’occasione per celebrare la creatività e la cultura italiana davanti a un pubblico mondiale, un appuntamento di risonanza globale.

Un racconto collettivo e simbolico

La cerimonia rappresenterà non solo un passaggio di consegne, ma anche un abbraccio finale a un’edizione destinata a restare nella storia. L’Italia saluta i suoi Giochi con entusiasmo e orgoglio, celebrando i risultati ottenuti dagli atleti e l’impegno di tutti i partecipanti. L’Arena, simbolo della tradizione italiana nel mondo, diventa teatro globale per celebrare questa memoria condivisa, unendo idealmente passato e futuro.