Lisa Vittozzi, reduce dalle medaglie d’oro nell’inseguimento e d’argento nella staffetta mista ai Giochi di Milano Cortina 2026, ha condiviso un bilancio della sua esperienza olimpica, guardando al futuro con una necessaria cautela. La fondista, scelta come portabandiera per la cerimonia di chiusura, ha manifestato la volontà di non affrettare decisioni sul prosieguo della carriera: “Il mio futuro lo deciderò in primavera, dopo un bel po’ di ferie. È stato molto difficile arrivare fin qui, ed ora ho bisogno di un po’ di tempo. Nel futuro spero che ci siano altri giovani pronti a crescere”.

Il prestigioso ruolo di portabandiera

Lisa Vittozzi ha vissuto un’esperienza unica come portabandiera azzurra nella cerimonia di chiusura dei Giochi, affiancata dal pattinatore Davide Ghiotto. Un riconoscimento che ha simboleggiato il valore della sua impresa: il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano e l’argento nella staffetta mista, coronamento di una stagione segnata da un ritorno al vertice dopo un lungo stop per infortunio.

Il futuro sportivo: una decisione ponderata

Il contesto della scelta e il valore simbolico

La nomina di Vittozzi a portabandiera per la cerimonia di chiusura è stata ufficializzata dal CONI, in virtù dei risultati eccezionali conseguiti ai Giochi: l’oro nell’inseguimento e l’argento nella staffetta mista. La scelta ha celebrato due atleti simbolo dell’Italia Team, capaci di rappresentare al meglio lo spirito di Milano Cortina 2026.

Il ruolo di portabandiera possiede un forte valore simbolico e rappresentativo.

Affidato a chi ha incarnato i valori di resilienza, determinazione e successo, è un riconoscimento che va oltre la performance sportiva. Per Vittozzi, reduce da una stagione difficile segnata da un infortunio alla schiena, è stato un momento di grande significato, che ha suggellato il suo ritorno al vertice.