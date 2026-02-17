Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale gli atleti italiani che si sono distinti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano‑Cortina 2026, premiando sia i medagliati sia i quarti classificati. L’incontro è in programma per mercoledì 8 aprile, alle ore 16.30. In tale occasione, gli Alfieri olimpici e paralimpici avranno il compito di restituire le bandiere ricevute in dono durante le cerimonie d’apertura dei Giochi.

Dettagli dell’evento

L’invito presidenziale si estende a tutti gli atleti che sono riusciti a conquistare una medaglia, così come a quelli che hanno raggiunto il prestigioso quarto posto.

Saranno presenti anche i portabandiera ufficiali, i quali riporteranno i vessilli consegnati in occasione delle edizioni di Milano e Cortina. Questa iniziativa riprende una consuetudine già consolidata, adottata anche in occasione dei recenti Giochi di Parigi 2024.

Significato istituzionale

L’evento assume un significato simbolico di grande rilievo, volto a celebrare il percorso agonistico e la dedizione degli atleti, un impegno che riceve così un riconoscimento istituzionale di alto profilo. Il gesto della restituzione delle bandiere simboleggia un ideale passaggio di testimone e manifesta un profondo rispetto nei confronti delle istituzioni nazionali e del Paese.

Un precedente significativo

In modo analogo, durante i Giochi di Parigi 2024, gli atleti che avevano ottenuto medaglie o si erano classificati al quarto posto furono ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, in un momento dedicato al riconoscimento istituzionale.

Anche in quella circostanza, la restituzione delle bandiere rappresentò un gesto carico di valore simbolico, segnando la conclusione dell’evento e esprimendo gratitudine verso la nazione.

Tali cerimonie evidenziano in modo tangibile il legame indissolubile tra il mondo dello sport e le istituzioni, confermando il ruolo dello sport come potente strumento di rappresentanza nazionale e di coesione sociale.