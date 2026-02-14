Lucas Pinheiro Braathen ha scritto una pagina memorabile per lo sport brasiliano e sudamericano, conquistando il primo oro della storia del Brasile alle Olimpiadi Invernali. Il Comitato Olimpico Brasiliano ha previsto per lui un premio in denaro pari a 350.000 reais, equivalenti a circa 57.000 euro.

Il trionfo storico

Il 14 febbraio 2026, sulla pista Stelvio di Bormio, Lucas Pinheiro Braathen ha dominato lo slalom gigante, imponendosi con un tempo complessivo di 2’25”00 (1’13”92 nella prima manche e 1’11”08 nella seconda). Ha inflitto distacchi significativi ai rivali: Marco Odermatt è arrivato secondo a +0,58” e Loïc Meillard terzo a +1,17”.

Si tratta della prima medaglia olimpica invernale per il Brasile e per l’intero continente sudamericano.

Il premio economico

Il Comitato Olimpico Brasiliano ha stabilito un premio di 350.000 reais per l’oro individuale, una cifra che corrisponde a circa 57.000 euro. Si tratta di un importo paragonabile a quello che il CONI italiano assegna per una medaglia di bronzo. Al premio ufficiale si aggiungeranno presumibilmente compensi da sponsor e altri riconoscimenti economici.

Un riconoscimento che apre nuove prospettive

Il riconoscimento economico conferito a Braathen non solo celebra il suo successo sportivo, ma rappresenta anche un segnale di valorizzazione crescente degli atleti brasiliani nelle discipline invernali. Il premio di 350.000 reais, oltre a essere un incentivo concreto, sottolinea l’importanza simbolica del suo oro, che ha aperto una nuova era per il Brasile nei Giochi Invernali.