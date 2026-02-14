La Vuelta a Murcia 2026 si è conclusa con un epilogo inusuale: la seconda tappa, da Murcia a Santomera, è stata neutralizzata a causa delle avverse condizioni meteo. La decisione ha consegnato la vittoria finale a Marc Soler, già trionfatore nella frazione inaugurale.

La decisione di neutralizzare la seconda tappa

La tappa conclusiva, prevista per il 14 febbraio, è stata interrotta dopo circa trenta chilometri a causa del forte vento che ha reso pericoloso il proseguimento della corsa. Il comitato organizzatore ha comunicato la decisione: “A causa del forte vento e dell’impossibilità di proseguire, il gruppo si sposterà a Santomera per percorrere un circuito urbano neutralizzato di 10 km.

Non verranno registrati i tempi, ma verrà proclamato un vincitore di tappa e verranno assegnate le maglie”.

Il trionfo finale di Marc Soler

Grazie alla vittoria nella prima tappa, Soler ha mantenuto la leadership della classifica generale. Al termine della corsa, ha preceduto di diciannove secondi il compagno di squadra Julius Johansen e di quaranta secondi il britannico Thomas Pidcock. Simone Velasco, della XDS Astana Team, è risultato il miglior italiano, con un ritardo di un minuto e quarantasei secondi. Nel circuito finale neutralizzato, la volata è stata vinta dal lettone Emīls Liepiņš, davanti a Johansen.

Contesto e impatto della neutralizzazione

La neutralizzazione ha trasformato la conclusione della Vuelta a Murcia in una passerella finale, senza effetti sulla classifica.

Il vento ha condizionato l’intera corsa, costringendo gli organizzatori a modificare radicalmente il programma originario e a garantire la sicurezza dei corridori.

Condizioni meteo estreme e conseguenze

Le raffiche di vento hanno raggiunto velocità prossime ai cento chilometri orari, rendendo impraticabile il proseguimento della tappa. La neutralizzazione è avvenuta al chilometro ventiquattro, nei pressi di Alhama de Murcia, dove le condizioni hanno provocato anche la caduta di alcuni corridori e la caduta di un albero sulla sede stradale. Il circuito urbano di Santomera, di dieci chilometri, è stato dunque l’unica alternativa percorsa, senza alcun impatto sulla classifica generale.