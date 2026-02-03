Il Brasile si presenta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina con una delegazione inedita di venti atleti e con concrete ambizioni di conquistare la prima medaglia della sua storia in un’Olimpiade invernale. Le speranze principali sono riposte su Lucas Pinheiro Braathen, protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino, e sulla pilota di skeleton Nicole Silveira, che a trentuno anni punta a migliorare il tredicesimo posto ottenuto a Pechino 2022.

Fiducia e strategia della missione brasiliana

Emilio Strapasson, presidente della Confederazione brasiliana degli sport su ghiaccio e capo della missione, ha espresso ottimismo: “Guardiamo a Milano‑Cortina 2026 con grande fiducia.

Grazie al talento degli atleti e al lavoro costante, il Brasile è entrato tra i migliori al mondo in alcune discipline invernali”. Ha inoltre sottolineato che il Brasile “si sta consolidando come terza forza delle Americhe e principale dell’America del Sud” negli sport invernali, definendo le competizioni italiane come una “grande vetrina” e auspicando di trasformare “la curiosità del pubblico in interesse duraturo”, anche grazie a iniziative come la prima Casa Brasile Inverno a Milano.

Ottimismo dalla Federazione sulla neve

Anche Anders Pettersson, presidente della Confederazione brasiliana degli sport sulla neve, ha manifestato entusiasmo: “Non siamo mai stati così vicini a un podio olimpico invernale.

Le aspettative sono molto positive e siamo entusiasti di tornare a competere in Europa, soprattutto in Italia”.

Il contesto degli sport invernali brasiliani

Il Brasile partecipa ai Giochi Olimpici Invernali dal 1992, ma finora non ha mai conquistato una medaglia in questa manifestazione. La presenza record di venti atleti a Milano‑Cortina rappresenta un significativo passo avanti per un Paese tropicale dove la neve è quasi assente. L’attenzione mediatica e l’entusiasmo suscitati dalla delegazione brasiliana riflettono un crescente impegno nel promuovere gli sport invernali nel Paese.