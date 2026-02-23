È iniziata all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina, con un breve filmato introduttivo accompagnato da musica lirica. L’evento, intitolato “Beauty in Action”, si svolge alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, dei ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, della presidente del CIO Kirsty Coventry e di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano‑Cortina.

Il parterre include anche i presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del Veneto, Alberto Stefani, e del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

Un inizio suggestivo tra opera e istituzioni

La cerimonia si è aperta con un “corto” proiettato all’interno dell’Arena, sulle note dell’opera lirica, che ha creato un’atmosfera solenne e suggestiva. Il titolo scelto per la serata, “Beauty in Action”, riflette l’intento di celebrare la bellezza in movimento, unendo arte, sport e cultura.

Presenze istituzionali di rilievo

Tra le autorità presenti, oltre alla premier Meloni, figurano il presidente della Camera Fontana, i ministri Salvini e Abodi, la presidente del CIO Coventry e Giovanni Malagò. Anche i vertici regionali — Attilio Fontana, Fugatti, Stefani e Zaia — hanno preso parte all’evento, sottolineando il carattere nazionale e territoriale della cerimonia.

Scenografia, artisti e passaggio di consegne

Lo spettacolo “Beauty in Action” è stato concepito come un racconto scenico dell’Italia attraverso musica, danza e sport, con un forte richiamo al patrimonio culturale e alla sostenibilità. Dopo la dichiarazione di chiusura da parte di Kirsty Coventry, i bracieri olimpici di Milano e Cortina sono stati spenti, sancendo la fine ufficiale dei Giochi. È avvenuto inoltre il passaggio di consegne verso le French Alps 2030, mentre Verona si prepara ad ospitare anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo.