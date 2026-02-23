All’Arena di Verona, durante la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026, i sindaci di Milano e Cortina d’Ampezzo hanno consegnato la bandiera olimpica ai rappresentanti delle regioni francesi che ospiteranno i Giochi invernali del 2030.

Il passaggio di consegne olimpico

I sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, hanno passato la bandiera olimpica ai presidenti delle regioni francesi Rhône‑Alpe, Fabrice Pannekoucke, e Provenza‑Alpi‑Costa Azzurra, Renaud Muselier. L’evento si è svolto all’Arena di Verona nel corso della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026, sancendo ufficialmente il passaggio del testimone verso le Alpi Francesi, sede dei Giochi invernali del 2030.

La cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura si è tenuta all’interno dell’antico anfiteatro romano, trasformato per l’occasione in un palcoscenico simbolico. L’evento ha celebrato il passaggio di consegne tra l’Italia e la Francia, con un focus sull'eredità delle Olimpiadi italiane e l'attesa per quelle francesi.

“Beauty in Action”: uno spettacolo tra Italia e Francia

La cerimonia di chiusura, intitolata “Beauty in Action”, ha unito musica, danza e scenografie sostenibili per raccontare l’Italia attraverso il suo territorio, dalla montagna al mare. Lo spettacolo ha incluso coreografie, luci a led, strutture in legno e un ascensore scenico, con la partecipazione di artisti e atleti simbolo. L’evento ha celebrato il passaggio di consegne verso le French Alps 2030, proiettando l’attenzione sui prossimi Giochi invernali.