Milano‑Cortina 2026 si profila come un’edizione storica per l’Italia, destinata a rimanere impressa negli annali per un bottino di medaglie senza precedenti. Il nostro Paese ha infatti raggiunto un traguardo mai toccato prima, conquistando un totale di trenta medaglie, di cui ben dieci d’oro.

Un trionfo azzurro senza precedenti

L’Italia ha concluso i Giochi con un palmarès eccezionale: trenta medaglie complessive, suddivise in dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi. Questo risultato non solo supera ogni precedente primato nazionale, ma segna la migliore performance italiana di sempre nella storia delle Olimpiadi invernali.

Record globali e nazionali

Il successo italiano non è stato un caso isolato. Anche altre nazioni hanno celebrato nuovi record: la Norvegia ha stabilito primati assoluti, conquistando diciotto medaglie d’oro e ben quarantuno medaglie totali, superando per la prima volta la soglia delle quaranta. Altri Paesi come Stati Uniti, Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna, Australia, Giappone, Svizzera, Spagna, Brasile e Georgia hanno migliorato i propri record, sia per quanto riguarda le medaglie d’oro che il numero totale di podi.

Chi resta deluso

Tuttavia, non tutte le delegazioni possono dirsi soddisfatte. Germania, Austria e Canada emergono da questa edizione con risultati al di sotto delle aspettative.

Queste nazioni non sono riuscite a stabilire nuovi primati personali né a confermarsi ai vertici del medagliere, evidenziando una performance meno brillante del previsto.

Contesto e dinamiche dei record

Diversi fattori hanno contribuito all’eccezionalità di questa edizione. L’aumento del numero di gare in programma, salite a centosedici (sette in più rispetto al 2022), ha offerto maggiori opportunità di medaglia. Inoltre, la partecipazione ridotta di atleti russi e bielorussi ha inevitabilmente liberato spazi sul podio, favorendo altre nazioni nell’ottenimento di risultati di rilievo.

L’Italia nel medagliere generale

Con trenta medaglie, di cui dieci d’oro, l’Italia ha confermato un eccellente quarto posto nel medagliere generale, eguagliando il risultato di Lillehammer 1994.

Un’atleta in particolare ha segnato la storia: Arianna Fontana è diventata la sportiva italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, raggiungendo quattordici podi. Il suo bottino si è arricchito grazie all’oro nella staffetta mista e agli argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile.