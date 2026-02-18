I Playoff di CEV Champions League di pallavolo femminile mettono di fronte nuovamente due formazioni italiane, con il derby tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci. La gara di andata si giocherà oggi (mercoledì 18 febbraio) alle ore 18.00 al PalaIgor di Novara. Si tratta del primo confronto assoluto tra le due squadre fuori dai confini nazionali. Una sfida si preannuncia intensa dal punto di vista tecnico agonistico, con il ritorno fissato per il 25 febbraio al Pala BigMat di Firenze. In palio c’è l’accesso ai Quarti di Finale, traguardo che avvicinerebbe una delle due formazioni alla Final Four di Istanbul del 2-3 maggio.

Il match tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Il cammino di Novara e Scandicci nei giorni

Il percorso europeo delle due squadre racconta di cammini solidi ma non impeccabili. Novara ha chiuso al secondo posto la Pool B, arrendendosi soltanto alla superiorità del Fenerbahce. Scandicci, inserita nella Pool A, ha ceduto nell’ultima giornata contro il VakifBank, perdendo la vetta del girone ma confermando comunque un livello di gioco elevato. Chi passerà il turno troverà nei Quarti proprio il Fenerbahce guidato da coach Abbondanza, uno delle squadre più attrezzate per puntare al titolo e sarà quindi una sfida comunque sulla carta difficile per entrambe.

Precedenti ed ex della partita

Quello in programma sarà il trentaduesimo confronto complessivo tra le due formazioni, con un bilancio storico favorevole a Novara, capace di imporsi in ventuno delle trentuno sfide precedenti. Tuttavia il trend recente sorride a Scandicci, che ha vinto quattro delle ultime cinque gare ufficiali, comprese entrambe le partite di Serie A1 di questa stagione. L’ultimo incrocio risale al 17 gennaio 2026, quando la Savino Del Bene si impose 3-2 al Pala BigMat con una prova di spessore culminata nei 17 punti di Emma Graziani, MVP del match. Questo confronto presenta anche diverse ex: Britt Herbots, Giulia Carraro e Indy Baijens hanno un passato a Scandicci, mentre Caterina Bosetti ha vestito in precedenza la maglia di Novara.