Lo sci alpinismo si prepara a fare il suo esordio assoluto ai Giochi Olimpici Invernali, con tre gare in programma: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista. Le competizioni si svolgeranno sulla pista Stelvio di Bormio, teatro di un tracciato breve e intenso, studiato per garantire spettacolo e massima visibilità televisiva.

Formato e caratteristiche delle gare

Il percorso di gara prevede circa seicento metri di sviluppo e un dislivello di settanta metri. La prima parte è in salita, con un alternarsi di tratti percorsi con le pelli sotto gli sci e un tratto a piedi.

Segue una transizione cruciale in cui gli atleti rimuovono le pelli per affrontare la discesa, caratterizzata da curve segnalate da porte. Le gare di sprint si articolano in batterie composte da sei atleti, con semifinali e finali. Nella staffetta mista, ogni componente della coppia, composta da un uomo e una donna, percorre il tracciato due volte, alternandosi nel cambio.

Contesto e numeri

Ai Giochi sono previsti diciotto uomini e diciotto donne per le competizioni di sprint. Il format, caratterizzato da brevità e alta intensità, è stato selezionato per la sua comprovata efficacia televisiva e per adattarsi al meglio alle esigenze di un evento globale.

Origini e percorso verso l’Olimpo

Lo sci alpinismo, conosciuto anche con il termine skimo, unisce la tecnica di salita con pelli di foca alla performance in discesa con gli sci.

La disciplina affonda le sue radici in tradizioni antiche, ma ha iniziato a strutturarsi in modo organizzato solo a partire dal duemila. La fondazione della federazione internazionale è avvenuta nel duemilaotto, seguita dal riconoscimento ufficiale da parte del Comitato Olimpico Internazionale nel duemilasedici. Dopo il debutto ai Giochi Giovanili Invernali di Losanna nel duemilaventi, il CIO ha confermato l'inserimento della disciplina nel programma di Milano‑Cortina duemilaventisei.

Il percorso olimpico si snoderà sulla Stelvio di Bormio. Le sprint maschili e femminili presenteranno un tracciato di circa seicento metri con un dislivello di settanta metri. La staffetta mista, invece, si disputerà su un circuito di circa milletrecentodieci metri con un dislivello di centotrentacinque metri, da percorrere due volte da ciascun atleta.