Il Borussia Dortmund ipoteca il passaggio del turno nei playoff di Champions League, imponendosi per 2-0 sull'Atalanta nella gara d'andata. Una prestazione efficace e concreta dei tedeschi ha permesso di costruire il vantaggio già nella prima frazione di gioco.

Primo tempo decisivo per il Dortmund

La partita, iniziata con un quarto d'ora di ritardo a causa di imprevisti legati al traffico, si sblocca quasi immediatamente. Al terzo minuto, un cross preciso di Julian Ryerson trova la testa di Serhou Guirassy, che con un colpo imperioso firma l'1-0.

Il raddoppio arriva al 42': ancora protagonista Guirassy, questa volta come assist-man, serve Maximilian Beier che appoggia in rete il definitivo 2-0. La prima frazione si chiude con il Dortmund saldamente in controllo.

Secondo tempo senza sussulti

Nella ripresa, l'Atalanta tenta una reazione, ma le assenze di giocatori chiave come De Ketelaere e Raspadori rendono difficile incidere. I cambi operati da mister Palladino non sortiscono l'effetto sperato, e il Borussia Dortmund gestisce agevolmente il doppio vantaggio fino al fischio finale, senza concedere particolari pericoli.

Contesto e tensioni pre-partita

L'atmosfera della sfida era già carica di tensione prima del calcio d'inizio. Oltre al ritardo dovuto al traffico, che ha rallentato l'arrivo del Borussia Dortmund allo stadio, si è aggiunta la protesta dell'Atalanta in merito al presunto “boicottaggio” del pranzo fair-play organizzato dall'UEFA.

Un concerto nelle vicinanze dello stadio ha contribuito ad aggravare la situazione del traffico.

Nonostante le assenze in difesa, il Dortmund ha dimostrato solidità, mantenendo il controllo del match per larghi tratti. L'Atalanta, dal canto suo, non è riuscita a trovare soluzioni offensive efficaci per ribaltare il risultato.