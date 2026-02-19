Il ciclismo professionistico ha trovato un nuovo super talento, già pronto ad inserirsi tra i grandi campioni. Il 19enne francese Paul Seixas, atteso come il probabile crack della nuova generazione, ha conquistato la sua prima vittoria da pro nella seconda tappa della Volta Algarve con arrivo sull'Alto de Foia. Anche se non si tratta di una corsa del World Tour, il livello del gruppo dà grande spessore al successo di Seixas, che ha dato sfoggio di talento e personalità da campione consumato.

Ayuso attacca per primo

La seconda tappa della Volta Algarve ha portato i corridori all'Alto de Foia, arrivo classico della corsa ma affrontato stavolta da un versante inedito e molto più impegnativo di quello tradizionale.

La corsa si è decisa con un entusiasmante testa a testa tra i grandi favoriti, che si sono dati battaglia negli ultimi quattro chilometri di scalata.

La Lidl Trek ha guidato il gruppo per il suo nuovo capitano Juan Ayuso. All'inizio del tratto duro, lo spagnolo ha attaccato per primo, provocando subito una netta selezione. Joao Almeida e Paul Seixas hanno risposto brillantemente, dando il via al confronto che tutti attendevano. L'altro fenomeno emergente del ciclismo, Jarno Widar, ha provato ad inserirsi, ma è poi rimbalzato indietro pagando lo sforzo.

Prima vittoria da pro per Seixas

Seixas ha preso l'iniziativa con grande autorevolezza e ha costretto Almeida a perdere qualche metro. Ayuso non ha rilanciato e alla fine Almeida è riuscito a rientrare e a riproporre un paio di attacchi, bloccati però dallo spagnolo.

Anche Riccitello e Onley, altri due attesi protagonisti, sono rientrati approfittando di un rallentamento, ma nel finale il confronto è stato tutto tra Seixas e Ayuso.

Il giovane francese è stato molto abile a prendere in testa le ultime curve, non permettendo ad Ayuso di trovare lo spazio per la rimonta nel breve rettilineo conclusivo. Paul Seixas ha così conquistato la sua prima vittoria da pro, iniziando col botto una stagione in cui tutti attendono di vedere l'evoluzione di un vero predestinato. Ayuso ha chiuso secondo davanti ad Almeida, quindi si sono piazzati Onley, Riccitello, Dani Martinez e un ottimo Alessandro Pinarello, a 29''. In classifica Ayuso ha la maglia di leader, ma a pari tempo con Seixas, mentre Almeida è a 7''. Domani la Volta Algarve continua con la cronometro di Vilamoura.