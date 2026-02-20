Al meeting indoor di Liévin, in Francia, Nadia Battocletti e Federico Riva hanno stabilito nuovi record italiani, confermando lo stato di forma dell’atletica azzurra in vista dei Mondiali indoor.

Battocletti: nuovo limite nei 3000 metri

Nadia Battocletti ha corso i 3000 metri in 8’26"44, migliorando di oltre quattro secondi il suo precedente record italiano indoor (8’30"82), stabilito sempre a Liévin lo scorso anno. Il tempo è vicinissimo al primato europeo di Laura Muir (8’26"41) e le è valso il terzo posto dietro alle etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke.

“L’obiettivo era raggiungere lo standard per i Mondiali e trovarmi a mio agio al coperto”, ha commentato Battocletti, sottolineando le difficoltà del periodo: “Questo crono vale tanto perché ieri è cominciato il Ramadan e ho da poco finito gli esami universitari. È stato un periodo difficile ma ho un grande staff che mi aiuta.”

Riva migliora ancora il record nei 1500 metri

Federico Riva ha limato ulteriormente il record italiano indoor dei 1500 metri, portandolo da 3’33"94 (realizzato l’8 febbraio a Karlsruhe) a 3’33"04, chiudendo al secondo posto dietro al campione mondiale in carica Isaac Nader.

Altri risultati di rilievo

Nel meeting francese, Marta Zenoni ha stabilito la migliore prestazione italiana nei 2000 metri con 5’42"43, mentre Leonardo Fabbri ha vinto la gara del peso con 21,82, battendo lo statunitense Joe Kovacs (21,40).

Inoltre, la britannica Keely Hodgkinson ha stabilito il record del mondo negli 800 metri con 1’54"87.

Crescita costante e obiettivi futuri

Battocletti ha migliorato di oltre quattro secondi il suo precedente record italiano indoor nei 3000 metri, avvicinandosi al primato europeo e confermando la sua crescita costante nelle gare indoor. Riva, dal canto suo, ha ulteriormente abbassato il limite nazionale nei 1500 metri, consolidando il suo ruolo di riferimento nella specialità. Questi risultati rappresentano un ottimo viatico in vista dei prossimi impegni internazionali, confermando la vitalità dell’atletica italiana su pista corta.