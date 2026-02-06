Lorena Wiebes si conferma protagonista assoluta nella seconda tappa dell’UAE Tour femminile, conquistando la vittoria allo sprint sul traguardo di Hamdan Bin Mohamed Smart University. L’atleta olandese della SD Worx ottiene così il suo secondo successo consecutivo, confermando la sua superiorità. Alle sue spalle, Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) si è classificata al secondo posto, mentre Vittoria Guazzini (FDJ United – SUEZ) ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

La dinamica della tappa

La frazione è stata inizialmente animata da una fuga composta da quattro atlete: Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo), Sonia Rossetti (Vini Fantini – BePink), Magdalene Lind (Hitec Products – Fluid Control) e Petra Stiasny (Human Powered Health).

Le battistrada sono riuscite a guadagnare un vantaggio massimo di sette minuti sul gruppo. Tuttavia, con il passare dei chilometri, il plotone ha progressivamente ridotto il distacco, ricucendo la differenza.

Il finale e la volata decisiva

Negli ultimi chilometri di gara, le squadre delle velociste hanno assunto il controllo della corsa, determinando una divisione del gruppo in due tronconi. Un tentativo di azione in solitaria da parte della tedesca Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) è stato prontamente neutralizzato. La volata finale ha visto Lorena Wiebes imporsi con autorevolezza, precedendo Chiara Consonni e la connazionale Ninke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike). Vittoria Guazzini ha concluso la sua prova in quarta posizione.

Dettagli della competizione

La seconda tappa dell’UAE Tour femminile, svoltasi il 6 febbraio 2026, ha visto le atlete partire dalla Dubai Police Academy per coprire un percorso di 145 km fino all’arrivo presso la Hamdan Bin Mohamed Smart University. La vittoria è maturata al termine di una volata di gruppo compatto, dopo che la fuga iniziale è stata neutralizzata a circa 30 km dal traguardo. Un episodio degno di nota è stata una caduta che ha coinvolto Marlen Reusser a 1,6 km dall’arrivo, un evento che tuttavia non ha impedito lo svolgimento dello sprint decisivo, dominato da Wiebes.