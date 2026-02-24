Dino Tommasi, componente della Commissione Arbitri Nazionale, ha analizzato l’episodio del gol annullato al Napoli nella partita contro l’Atalanta, definendolo un “errore di campo”. La sua dichiarazione, rilasciata durante la trasmissione Open Var, ha chiarito la dinamica di una decisione arbitrale controversa.

La valutazione dell’episodio

Tommasi ha spiegato che l’arbitro Chiffi, inizialmente, aveva interpretato l’azione come un fallo, ma la successiva revisione al monitor ha confermato la decisione. Tuttavia, secondo il componente della CAN, si è trattato di un “errore di campo”.

Ha evidenziato come “Hojlund gli ruba il tempo a Hien, è poca roba per considerarlo falloso”, sottolineando l’importanza della percezione iniziale dell’arbitro sul terreno di gioco: “Con una scelta corretta in campo sarebbe stato tutto diverso”.

Inoltre, Tommasi ha ritenuto corretta la revoca del rigore precedentemente assegnato al Napoli, motivando la decisione con l’assenza di un fallo effettivo da parte di Hien su Hojlund.

Analisi della decisione

Una ricostruzione indipendente, riportata da Gianluca Di Marzio, ha confermato la valutazione di Tommasi riguardo alla revoca del rigore, giudicata corretta. L’annullamento del gol di Gutierrez è stato invece considerato un “errore di campo”. Secondo questa analisi, Hien avrebbe cercato il contatto e l’intervento del Var sarebbe stato troppo rapido, contribuendo a evitare ulteriori polemiche solo in parte.