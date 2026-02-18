Il Meeting di Liévin, penultima tappa del World Indoor Tour Gold, vedrà la partecipazione di diversi atleti italiani. L’evento, in programma nella località francese, rappresenta un appuntamento importante per la stagione indoor dell’atletica leggera.

Gli azzurri in gara a Liévin

Tra i protagonisti italiani attesi a Liévin figurano Nadia Battocletti, impegnata nei 3000 metri, e Leonardo Fabbri, che gareggerà nel getto del peso. In pista anche Federico Riva nei 1500 metri, Gaia Sabbatini nei 1500, Marta Zenoni nei 2000 metri e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli.

Contesto internazionale e obiettivi

Gli atleti italiani si confronteranno con avversari di livello internazionale in una delle tappe più prestigiose del circuito indoor. Il Meeting di Liévin è noto per la presenza di grandi nomi dell’atletica e per le prestazioni di alto livello che spesso vengono registrate in questa sede. La partecipazione degli azzurri a Liévin rappresenta un’opportunità per testare la condizione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali e per confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti delle rispettive specialità.

Il valore della manifestazione

La manifestazione francese assume un particolare rilievo per il calendario agonistico indoor. La competizione offre agli atleti italiani la possibilità di misurarsi in un contesto di elevata caratura tecnica, confrontandosi con atleti di fama mondiale.

Questo tipo di appuntamenti è fondamentale per affinare la preparazione e per valutare i progressi in vista di traguardi più ambiziosi, consolidando la presenza italiana nel panorama internazionale dell’atletica leggera.