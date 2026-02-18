La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre femminile di sci di fondo, la team sprint, disputata a Lago di Tesero in val di Fiemme. Questa è stata l’ultima gara femminile dei Giochi invernali di Milano Cortina. A imporsi sono state le atlete Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. Al secondo posto si è classificata la Svizzera, seguita dalla Germania al terzo. Le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin hanno concluso la competizione in ottava posizione, a oltre quaranta secondi dalle vincitrici, ma posizionandosi davanti alla Finlandia.

La gara e il podio

La staffetta sprint femminile ha visto la Svezia imporsi con autorità, anche se il successo è stato più combattuto del previsto. La Svizzera, con Nadine Faehndrich, ha esercitato una notevole pressione sulla squadra svedese, in particolare su Dahlqvist. La Germania ha conquistato il bronzo in una volata serrata, superando la Norvegia al fotofinish.

Le italiane in competizione

Le rappresentanti italiane, Caterina Ganz e Iris De Martin, hanno terminato la loro prova in ottava posizione. Sebbene staccate di oltre quaranta secondi dalle prime posizioni, sono riuscite a precedere la squadra finlandese, ottenendo un piazzamento tra le prime dieci in una gara di alto livello tecnico e caratterizzata da una forte competizione tra le nazioni nordiche e centrali.