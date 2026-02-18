La Formula 1 ha dato il via ai suoi motori a Sakhir per la prima giornata dei test invernali, un appuntamento cruciale in vista dell’inizio del Mondiale. Sul circuito del Bahrain, Lando Norris ha stabilito il miglior tempo, confermando la competitività della McLaren in questa fase di preparazione.

La cronaca della prima giornata di test

La sessione inaugurale dei test si è svolta l’11 febbraio sul tracciato di Sakhir. Lando Norris ha concluso in testa alla classifica dei tempi con 1:34.669, precedendo Max Verstappen, secondo, e Charles Leclerc, terzo con 1:35.190.

Il pilota monegasco della Ferrari si è concentrato principalmente sul passo gara e sulla raccolta dati, completando numerosi giri senza riscontrare particolari problemi tecnici.

Le posizioni degli altri piloti

Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, ha terminato la giornata all’undicesima posizione con un tempo di 1:37.629. Il pilota italiano ha comunque portato avanti il programma di lavoro previsto dal team, concentrandosi su simulazioni di gara e test di affidabilità. La Mercedes ha scelto di non puntare alla prestazione assoluta, focalizzandosi invece sulla raccolta di dati utili per lo sviluppo della monoposto.

Prossimi appuntamenti e obiettivi stagionali

I test proseguiranno nei giorni successivi, con i team impegnati nell’ottimizzazione delle vetture in vista del debutto stagionale.

La sessione di Sakhir rappresenta l’ultima opportunità per mettere a punto le monoposto prima del via ufficiale del campionato. L’attenzione resta rivolta verso Ferrari, McLaren e Mercedes, chiamate a confermare le proprie ambizioni per la stagione imminente.