Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, iniziate mercoledì 4 febbraio e in programma fino a domenica 22 febbraio, hanno già regalato soddisfazioni al pubblico italiano. Dopo le prime giornate di gare, l’Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere, con un bottino di quattro medaglie: un oro, un argento e due bronzi.

Il bilancio azzurro finora

La cerimonia d’apertura si è tenuta venerdì 6 febbraio, mentre le prime medaglie sono state assegnate sabato 7. L’Italia, con un oro, un argento e due bronzi, segue la Norvegia, che guida la classifica generale con due ori, un argento e due bronzi, per un totale di cinque medaglie.

La spedizione italiana, composta da 196 atleti (109 uomini e 87 donne), rappresenta un record per il Paese, superando i 184 partecipanti di Torino 2006.

Contesto e prospettive

In questa fase iniziale dei Giochi, l’Italia ha dimostrato la capacità di competere ad alto livello. Il medagliere vede la squadra azzurra in seconda posizione con quattro medaglie totali, precedendo nazioni come Giappone, Svezia, Stati Uniti, Svizzera, Francia, Germania, Slovenia, Canada e Cina.

Risultati individuali

Tra i risultati che hanno contribuito al medagliere, si segnala l'oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. A questo si aggiungono l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera a Bormio. Questi successi confermano la solidità della squadra azzurra nelle discipline su ghiaccio e neve.