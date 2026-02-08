Sofia Goggia ha aggiunto una medaglia di bronzo al suo palmarès olimpico nella discesa libera femminile, conquistata alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La gara si è svolta sulla prestigiosa pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. La sciatrice bergamasca ha ottenuto il terzo posto, accusando un distacco di 59 centesimi dall’americana Breezy Johnson, vincitrice della medaglia d’oro, e di 55 centesimi dalla tedesca Emma Aicher, seconda classificata. Questo risultato conferma lo straordinario percorso di Goggia ai Giochi Olimpici, che include l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022.

Al termine della competizione, ai microfoni della Rai, Goggia ha espresso il suo stato d’animo: “L’ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare quello della prima edizione. Sono un po’ dispiaciuta perché sono saltata tantissimo e molto laterale sullo Schuss, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti”. Ha poi aggiunto dettagli sulla sua performance e sulla gestione della gara: “L’attesa non è stata di semplice gestione, anche se sono rimasta concentrata e focalizzata su quello che dovevo fare. Ieri avevo gli incubi sulla prima traversa che oggi mi è venuta bene e oggi ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane”. Nonostante qualche rammarico, ha sottolineato la portata del suo successo: “Tre medaglie in questa disciplina alle Olimpiadi…”.

La dinamica della gara

Sofia Goggia ha preso il via nella discesa libera con il pettorale numero 15. La competizione ha subito un’interruzione significativa, durata circa ventidue minuti, a causa di una brutta caduta della sciatrice statunitense Lindsey Vonn, occorsa pochi istanti dopo la sua partenza. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero. Nonostante la lunga pausa e la conseguente tensione, Goggia è riuscita a mantenere la concentrazione e a gestire la ripartenza. Tuttavia, un errore commesso nella parte alta del tracciato le ha precluso la possibilità di lottare per la medaglia d’oro.

Un trittico olimpico di valore storico

Con la medaglia di bronzo conquistata oggi, Sofia Goggia sigilla un trittico di medaglie consecutive nella specialità della discesa libera alle Olimpiadi: oro nel 2018, argento nel 2022 e bronzo nel 2026.

Questo risultato la consacra come la prima sciatrice italiana a salire sul podio in tre edizioni olimpiche di fila nella medesima disciplina. Si tratta di un record che testimonia la sua eccezionale costanza e il suo indiscusso valore nel panorama dello sci alpino mondiale.