La Lazio ha comunicato che Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura alla clavicola destra. L'infortunio è stato riportato durante la partita contro il Cagliari. L’operazione, eseguita nel pomeriggio, è stata definita “perfettamente riuscita” e il centrocampista inizierà nei prossimi giorni un programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste.

Dettagli dell’intervento e prospettive di recupero

Il centrocampista biancoceleste ha subito l’infortunio durante la gara in Sardegna.

La società ha reso noto che l’intervento di riduzione e osteosintesi della frattura è andato a buon fine. Ora Rovella inizierà un percorso riabilitativo mirato, con l’obiettivo di tornare in campo entro maggio, in tempo per concludere la stagione con la Lazio e, in caso di qualificazione, puntare a un posto nella squadra per il Mondiale.

Implicazioni per la stagione biancoceleste e la Nazionale

La sua assenza è già certa per gli spareggi mondiali dell’Italia, in programma a fine marzo. Tuttavia, la speranza è che il recupero avvenga in tempo utile per dare un contributo decisivo alla Lazio nella parte finale della stagione e, se la Nazionale dovesse qualificarsi, per essere convocato.

Contesto e precedenti infortuni

In precedenza, nel novembre 2025, Rovella era stato operato per una pubalgia. Anche in quel caso, l’intervento era stato definito “perfettamente riuscito” dalla società, e il rientro in campo era previsto nel corso del 2026. Questa nuova operazione, tuttavia, riguarda una frattura alla clavicola, un infortunio differente rispetto al precedente. Il percorso riabilitativo sarà quindi specifico e finalizzato a garantire un ritorno in campo sicuro e tempestivo.