Lega Navale: aperte le iscrizioni ai corsi estivi nei Centri Nautici

La Lega Navale Italiana ha dato il via alle iscrizioni per la stagione estiva 2026 dei suoi Centri Nautici Nazionali. L'offerta formativa prevede oltre 1.400 posti disponibili per corsi residenziali pensati per bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Sono previsti anche percorsi dedicati agli aspiranti aiuto istruttori, dai 16 ai 17 anni.

Dettagli dell’offerta formativa

I corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra giugno e agosto, articolati nei quattro Centri Nautici gestiti dalla LNI: Belluno (Lago di Santa Croce), Ferrara (Lago delle Nazioni), Sabaudia (Lago di Paola) e Taranto (località San Vito in Mar Grande).

Le attività proposte spaziano dall’avviamento al perfezionamento di discipline come la canoa, il canottaggio, la vela e il windsurf. La formula è quella residenziale, con possibilità di pernottamento presso le strutture dei centri.

Per quanto riguarda i corsi destinati agli aspiranti aiuto istruttori, è richiesta una pregressa partecipazione ad almeno due corsi propedeutici (iniziazione o avanzato). L’unico requisito fondamentale per tutti gli allievi è la capacità di nuotare o, in alternativa, buone doti di acquaticità.

«Avvicinare i giovani al mare e agli sport nautici»

Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ha evidenziato l'importanza dei Centri Nautici, definendoli “il fiore all’occhiello dell’associazione”.

Ha sottolineato come questi centri assolvano al compito primario della LNI: avvicinare le nuove generazioni al mare e agli sport nautici. L'obiettivo è anche quello di educare ai valori marinareschi contenuti nella Carta dei Valori dell’associazione e formare i giovani attraverso un’esperienza di sano divertimento, immersi in contesti naturali marini o lacustri. Marzano ha inoltre osservato che la pratica degli sport nautici è spesso ostacolata dagli elevati costi per le famiglie, rendendo i corsi dei Centri Nautici un’opportunità particolarmente accessibile per avvicinarsi a discipline come la vela, la canoa e il canottaggio.

Corsi residenziali per l’estate 2026

Le iscrizioni per la stagione estiva 2026 sono confermate, con corsi residenziali che coprono vela, canoa, canottaggio e windsurf.

I percorsi sono rivolti ai giovani tra gli 8 e i 15 anni, e ai più grandi (16-17 anni) per la formazione di aspiranti aiuto istruttori. Le attività, che si svolgeranno nei quattro centri già menzionati, includono formazione sportiva, marittima e di educazione ambientale, con vitto e alloggio garantiti presso le strutture.