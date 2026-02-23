Nelle prime settimane della sua stagione d'esordio con la Red Bull-BORA-hansgrohe, Remco Evenepoel aveva raccolto un filotto di vittorie tra Challenge Maiorca e Vuelta Valenciana. I risultati avevano alimentato l'idea che per il campione belga fosse l'inizio di una stagione travolgente, ma nell’UAE che si è concluso domenica 22 febbraio, Evenepoel ha dovuto affrontare i propri limiti sulle lunghe salite. Questo momento di difficoltà, seppure in una fase ancora iniziale della stagione, ha costretto Evenepoel a fare i conti con la realtà. In un'intervista a Het Nieuwsblad, il campione olimpico ha dichiarato: "L'UAE Tour mi ha decisamente svegliato".

Evenepoel: 'Devo riprendermi da un mese impegnativo'

Sebbene le sue prestazioni sotto tono sulle salite nell'UAE Tour abbiano fatto un certo rumore nel mondo del ciclismo, Evenepoel ha preferito mantenere una visione equilibrata e positiva della situazione. "Non credo sia necessario dare un voto alla mia corsa. Era chiaro che questa non è stata la settimana migliore, ma è solo febbraio", ha affermato, cercando di ridimensionare le sue difficoltà sulle salite più impegnative della corsa.

Il corridore ha manifestato l’intenzione di prendersi un periodo di recupero e di passare qualche giorno in famiglia prima di spostarsi in altura. "Mi riprenderò un po' da un mese impegnativo", ha aggiunto, sottolineando la preparazione in vista di prossimi eventi importanti, in particolare la Volta a Catalunya, dove spera di esprimere un livello di performance superiore.

"Devo crescere ancora un po’ e spero di pedalare a un livello diverso in Catalogna", ha spiegato.

Remco Evenepoel ha riflettuto sui dati emersi dalle sue prestazioni nell'UAE Tour. Il belga ha espresso dei valori anche migliori rispetto a quelli degli anni scorsi, ma questo non è bastato per essere competitivo. "Stavo addirittura andando cinque secondi più veloce rispetto al 2023, ma ora stanno andando ancora più forte. Questo dimostra quanto fosse alto il livello la scorsa settimana", ha dichiarato.

'Sono ad un livello più alto dello scorso anno'

Questo aiuta a mettere in prospettiva la sua condizione attuale: "In generale sono a un livello migliore rispetto allo scorso anno, e questo è un buon segno e molto incoraggiante", ha specificato.

La fiducia nell’allenamento che ha sostenuto nei mesi precedenti rimane alta, con Evenepoel che si aspetta di vedere benefici significativi dalla sua preparazione in quota. "Grazie all'allenamento in quota, perderò un po' di peso e tutto andrà per il meglio", ha commentato, evidenziando la sua determinazione nel voler superare questo momento.

"Questa settimana è un momento di confronto con la realtà", ha continuato, riflettendo su quanto sia elevato il livello dei suoi avversari. "Devo continuare a lavorare e a spingermi oltre", ha enfatizzato, mostrando così una grande etica del lavoro e inserendo le difficoltà vissute all'UAE Tour in una cornice di crescita personale. Nonostante le sfide affrontate e il contesto competitivo sempre più agguerrito, Remco Evenepoel resta concentrato e ottimista sul proprio percorso.

Con un approccio metodico e una mentalità aperta all’apprendimento, il ciclista belga è pronto a presentarsi al prossimo appuntamento con una nuova consapevolezza e, si augura, una maggiore competitività. La stagione è ancora lunga e gli obiettivi ambiziosi non mancheranno di certo.